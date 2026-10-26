lunes 26 de octubre de 2026
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26 de octubre de 2026
Marketing papal.

"El Santísimo": así es el helado que crearon en Burzaco para el Papa

Una heladería de Burzaco presentó “El Santísimo”, un sabor artesanal inspirado en los colores papales y creado ante la expectativa de su llegada.

Así es el helado que crearon en Burzaco para el Papa.
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La iniciativa pertenece a Il bello, un comercio ubicado en República Argentina 3124, que este año cumplió 30 años de trayectoria en la elaboración de helados artesanales.

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El nuevo sabor fue pensado especialmente para ofrecer una experiencia con diferentes texturas y sabores. Además de la mezcla de ingredientes, la presentación tiene un detalle particular: los cucuruchos se decoran con cruces y figuras elaboradas con chocolate blanco.

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