"El Santísimo": así es el helado que crearon en Burzaco para el Papa

Así es el helado que crearon en Burzaco para el Papa.

Una heladería artesanal de Burzaco, Almirante Brown, presentó “El Santísimo”, un gusto creado en homenaje al papa León XIV ante la expectativa por su llegada a la zona. La propuesta de Il bello combina crema de vainilla, dulce de leche, almendras, chocolate blanco y caramelo, con una decoración alusiva en los cucuruchos.

La iniciativa pertenece a Il bello, un comercio ubicado en República Argentina 3124, que este año cumplió 30 años de trayectoria en la elaboración de helados artesanales.

El nuevo sabor fue pensado especialmente para ofrecer una experiencia con diferentes texturas y sabores. Además de la mezcla de ingredientes, la presentación tiene un detalle particular: los cucuruchos se decoran con cruces y figuras elaboradas con chocolate blanco.

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Cronograma de la visita del papa León XIV El papa llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre a las 16.30 procedente de Montevideo, Uruguay. El martes 10 viajará a Córdoba y al día siguiente completará su agenda con actividades en Buenos Aires (en el Cottolengo Don Orione de Claypole) y Luján antes de continuar su gira por Perú.

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