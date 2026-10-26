Es de Lomas de Zamora y lo detuvieron en la ruta con un auto adulterado y papeles falsos

Un vecino de Lomas de Zamora fue detenido en plena ruta en la ciudad de Lobos , luego de que lo sorprendieran circulando en un auto con varias adulteraciones y con documentación falsa.

Todo ocurrió durante un operativo de interceptación vehicular sobre la Ruta Nacional N°205 , a la altura del kilómetro 106. Personal de la Policía Vial paró un Toyota Etios para un control de rutina y pidió la documentación correspondiente.

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Al volante estaba un hombre de 42 años . No era de la zona, sino que tenía domicilio registrado en Lomas de Zamora . Los efectivos no tardaron en notar varias irregularidades en el vehículo y en los papeles que presentó el conductor.

A simple vista, los uniformados observaron que el auto presentaba adulteraciones en la numeración de motor y de chasis . Como si fuera poco, al revisar la documentación, notaron que era apócrifa .

El conductor no supo explicar estas anomalías, por lo que la Policía decidió secuestrar el auto y los papeles del mismo, y avisar a la fiscalía en turno para que decidiera sobre la situación del vecino de Lomas.

El fiscal avaluó lo actuado y dispuso iniciarle una causa al conducto por los delitos de “encubrimiento”, “falsificación y adulteración de objeto registrable” y “uso de documento público adulterado”.

El vecino lomense fue notificado de la causa y posteriormente recuperó la libertad por orden de la fiscalía, pero su auto quedó incautado por la Policía y fue puesto a disposición de la Justicia.