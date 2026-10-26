Es de Lomas de Zamora y lo detuvieron en la ruta con un auto adulterado y papeles falsos

Un vecino de Lomas de Zamora fue detenido en plena ruta en la ciudad de Lobos, luego de que lo sorprendieran circulando en un auto con varias adulteraciones y con documentación falsa.
Ocurrió en la Ruta Nacional Nº205, a la altura de Lobos. La Policía tuvo que incautarle el vehículo a un conductor oriundo de Lomas.
Un vecino de Lomas de Zamora fue detenido en plena ruta en la ciudad de Lobos, luego de que lo sorprendieran circulando en un auto con varias adulteraciones y con documentación falsa.
Todo ocurrió durante un operativo de interceptación vehicular sobre la Ruta Nacional N°205, a la altura del kilómetro 106. Personal de la Policía Vial paró un Toyota Etios para un control de rutina y pidió la documentación correspondiente.
Al volante estaba un hombre de 42 años. No era de la zona, sino que tenía domicilio registrado en Lomas de Zamora. Los efectivos no tardaron en notar varias irregularidades en el vehículo y en los papeles que presentó el conductor.
A simple vista, los uniformados observaron que el auto presentaba adulteraciones en la numeración de motor y de chasis. Como si fuera poco, al revisar la documentación, notaron que era apócrifa.
El conductor no supo explicar estas anomalías, por lo que la Policía decidió secuestrar el auto y los papeles del mismo, y avisar a la fiscalía en turno para que decidiera sobre la situación del vecino de Lomas.
El fiscal avaluó lo actuado y dispuso iniciarle una causa al conducto por los delitos de “encubrimiento”, “falsificación y adulteración de objeto registrable” y “uso de documento público adulterado”.
El vecino lomense fue notificado de la causa y posteriormente recuperó la libertad por orden de la fiscalía, pero su auto quedó incautado por la Policía y fue puesto a disposición de la Justicia.