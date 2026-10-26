Feroz incendio en el centro de Lomas: trabajaron tres dotaciones de bomberos

Un incendio afectó una vivienda en el centro de Lomas.

Un incendio afectó una vivienda ubicada en la calle Catamarca al 700, en el centro de Lomas de Zamora , y requirió un operativo que comenzó alrededor de las 7 de la mañana de este domingo, con la intervención de tres dotaciones de bomberos.

Según informaron desde el cuartel de Bomberos, en total, participaron 12 efectivos a cargo del comandante Oscar Scarpitto.

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Las imágenes tomadas después del incendio permiten dimensionar la magnitud de los daños. El interior de la propiedad quedó seriamente afectado, con sectores del techo ennegrecidos por el fuego, estructuras metálicas carbonizadas.

También se observan estanterías, muebles y distintos objetos destruidos, además de restos de materiales esparcidos por el suelo.

El incendio provocó destrozos.

Destrozos por el incendio

Según se observa en las imágenes, en varios sectores, las estructuras que sostenían el techo presentan un marcado deterioro producto de la exposición al fuego.

El lugar quedó cubierto de residuos y cenizas, mientras que el agua utilizada durante las tareas de extinción se acumuló en distintas partes del piso.