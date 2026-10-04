Madre e hijo vendían cocaína en Ingeniero Budge y terminaron detenidos

Una mujer y su hijo fueron detenidos en la localidad de Ingeniero Budge , acusados de manejar un negocio de venta de drogas en la zona. Les incautaron más de 200 envoltorios de cocaína, dinero en efectivo y un arma de fuego.

Según informaron fuentes policiales a La Unión , la investigación empezó en agosto de este año tras una denuncia anónima sobre un punto de comercialización de estupefacientes al menudeo. Efectivos de la Delegación del Tráfico de Drogas Ilícitas de Lomas de Zamora quedó a cargo de las averiguaciones.

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Mediante vigilancias encubiertas, fotos, videos y operativos con compradores previos, los investigadores identificaron a una mujer de 53 años como la responsable del negocio de venta de drogas. Establecieron que la señora tenía a varios ayudantes.

El seguimiento permitió identificar también al proveedor de las drogas. Así identificaron a un hombre de 34 años, hijo de la mujer , quien vivía a pocos metros del lugar y repartía las drogas a su madre y a otros puntos de venta.

Hubo dos allanamientos en Ingeniero Budge.

Allanamientos y detenciones en Budge

A partir de las pruebas obtenidas, se realizaron dos allanamientos en los lugares investigados. Los efectivos policiales procedieron con la detención de la mujer y su hijo. Además, encontraron una gran cantidad de elementos que los incriminaban en la venta de drogas.

Durante las requisas fueron secuestrados 231 envoltorios de cocaína y un trozo compacto de la misma sustancia, un revólver calibre 22 largo con dos balas, $1.963.100 en efectivo, ocho teléfonos celulares, tres balanzas, una tijera y recortes de nylon.

Incautaron más de $1 millón en efectivo.

Madre e hijo fueron trasladados a una dependencia policial y quedaron a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº14 y el Juzgado de Garantías Nº1 de Lomas de Zamora.

La mujer quedó imputada por “tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercialización”, mientras que su hijo recibió la imputación por el mismo delito “en concurso real con tenencia de arma de fuego de uso civil”.