lunes 26 de octubre de 2026
Escribinos
26 de octubre de 2026
No tienen paz.

El tremendo reposteo de Wanda Nara contra la China Suárez

Wanda Nara, siempre atenta a sus seguidores, decidió repostear la historia de una fan que hacía alusión a una frase contra la China Suárez.

Wanda Nara compartió una historia de una de sus seguidoras y volvió a generar revuelo contra la China Suárez.&nbsp;

Wanda Nara compartió una historia de una de sus seguidoras y volvió a generar revuelo contra la China Suárez. 

Sin filtro, una vez más Wanda Nara dedicó una historia contra la China Suárez que enseguida levantó polémica entre sus seguidores y los fanáticos de la actual pareja de Mauro Icardi. En esta oportunidad, la conductora de MasterChef Celebrity reposteó una imagen de una de sus seguidoras que recordó una frase del WandaGate.

Más allá de la imagen de la fanática junto al afiche del film "¿Querés ser mi hijo?", lo que más llamó la atención es la frase que compartió la chica y que minutos después reposteó la protagonista de la película en su cuenta de Instagram

Lee además
Wanda Nara le respondió el reclamo a Mauro Icardi en redes sociales. 
Picante.

La filosa respuesta de Wanda Nara al reclamo de Mauro Icardi por sus hijas
Sinceros, los hijos de Wanda Nara respondieron cuando le consultaron sobre las Tatianas. 
Punzantes.

La picante frase de los hijos de Wanda Nara contra La China Suárez: "Las Tatianas..."

Qué decía el posteo de la fan de Wanda Nara

La fan se fotografió junto al afiche del film en Posadas, Misiones, junto a la siguiente inscripción: "WAN. Desde Paraguay, ¡solo para verte!". El texto estaba sobre la imagen acompañando la dedicatoria con un corazón amarillo.

Pero el detalle que llamó la atención apareció en una posdata que fue lo que generó la polémica. "PD: Yo también tuve una zorra que se cag… a mi familia", dice el texto en el costado izquierdo de la imagen que la admiradora publicó y que Wanda decidió replicar para volver a poner en escena su enfrentamiento con la China Suárez con aquella frase que remite al recordado mensaje con el que la conductora dio inicio al WandaGate, cuando estalló la crisis con Mauro Icardi por su affaire (en ese entonces) con la actriz.

Aunque Wanda no agregó un comentario propio ni nombró a la China, la elección de repostear esa historia con esa referencia dio pie a que se vuelva a hablar del tema que parece no poder soltar.

En conclusión, lo que comenzó como una muestra de apoyo a su incursión por primera vez en el cine terminó haciendo foco una vez más en el enfrentamiento que sigue teniendo con la actual de su ex y padre de sus hijas.

Mirá el polémico posteo:

Otra vez Wanda Nara contra la China Suárez.

Otra vez Wanda Nara contra la China Suárez.

Temas
Seguí leyendo

La filosa respuesta de Wanda Nara al reclamo de Mauro Icardi por sus hijas

La picante frase de los hijos de Wanda Nara contra La China Suárez: "Las Tatianas..."

Se filtró cuánto cobró Wanda Nara por protagonizar su nueva película

Yanina Latorre le puso los puntos a Nora Colosimo: "Torta frita nunca llega a macarrón"

Dejá tu comentario

Lo que se lee ahora
El periodista y conductor, Marcelo Polino se refirió en el programa La Noche de Mirtha sobre su epata de empresario que no prosperó. 
Confesiones.

Cuál fue el negocio que tuvo Marcelo Polino y por qué se fundió como empresario

Las más leídas

Te Puede Interesar

El auto incautado al vecino de Lomas.
En problemas.

Es de Lomas y lo detuvieron en la ruta con un auto adulterado y papeles falsos