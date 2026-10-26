El tremendo reposteo de Wanda Nara contra la China Suárez

Wanda Nara compartió una historia de una de sus seguidoras y volvió a generar revuelo contra la China Suárez.

Sin filtro, una vez más Wanda Nara dedicó una historia contra la China Suárez que enseguida levantó polémica entre sus seguidores y los fanáticos de la actual pareja de Mauro Icardi. En esta oportunidad, la conductora de MasterChef Celebrity reposteó una imagen de una de sus seguidoras que recordó una frase del WandaGate.

Más allá de la imagen de la fanática junto al afiche del film "¿Querés ser mi hijo?", lo que más llamó la atención es la frase que compartió la chica y que minutos después reposteó la protagonista de la película en su cuenta de Instagram

Qué decía el posteo de la fan de Wanda Nara La fan se fotografió junto al afiche del film en Posadas, Misiones, junto a la siguiente inscripción: "WAN. Desde Paraguay, ¡solo para verte!". El texto estaba sobre la imagen acompañando la dedicatoria con un corazón amarillo.

Pero el detalle que llamó la atención apareció en una posdata que fue lo que generó la polémica. "PD: Yo también tuve una zorra que se cag… a mi familia", dice el texto en el costado izquierdo de la imagen que la admiradora publicó y que Wanda decidió replicar para volver a poner en escena su enfrentamiento con la China Suárez con aquella frase que remite al recordado mensaje con el que la conductora dio inicio al WandaGate, cuando estalló la crisis con Mauro Icardi por su affaire (en ese entonces) con la actriz.

Aunque Wanda no agregó un comentario propio ni nombró a la China, la elección de repostear esa historia con esa referencia dio pie a que se vuelva a hablar del tema que parece no poder soltar. En conclusión, lo que comenzó como una muestra de apoyo a su incursión por primera vez en el cine terminó haciendo foco una vez más en el enfrentamiento que sigue teniendo con la actual de su ex y padre de sus hijas. Mirá el polémico posteo: Otra vez Wanda Nara contra la China Suárez.

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