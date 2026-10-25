La filosa respuesta de Wanda Nara al reclamo de Mauro Icardi por sus hijas

Wanda Nara respondió a la publicación de Mauro Icardi sobre el tiempo que no puede compartir con sus hijas con una serie de imágenes de la vida cotidiana de las nenas. Mientras el futbolista expresó su malestar en redes sociales, la conductora mostró parte de una jornada escolar y distintas actividades de las chicas junto a sus compañeros.

Luego de regresar de sus vacaciones con la China Suárez, Mauro Icardi publicó un mensaje desde un avión en el que hizo referencia al tiempo que no puede pasar con sus hijas.

Tajante. Wanda Nara recordó una polémica frase que involucra a la China Suárez en Masterchef

"Pronto podrán disfrutar con su Papi todo lo lindo que les están robando en su niñez y no se puede recuperar nunca más", escribió el futbolista en sus redes sociales.

La publicación volvió a poner el foco en la situación familiar y llegó a Wanda Nara , quien compartió contenido relacionado con las actividades de las chicas .

Wanda Nara le respondió a Mauro Icardi.

Las fotos y los videos que compartió Wanda Nara

Desde sus historias de Instagram, la conductora mostró que acompañaba a sus hijas a una jornada especial en el colegio. En una de las imágenes se la pudo ver al volante, con las nenas sentadas en la parte trasera del vehículo.

Más tarde, publicó distintos momentos de las actividades escolares, en las que las chicas participaron junto a sus compañeros.

Entre las imágenes, Wanda Nara destacó una presentación de baile que las nenas realizaron a pesar de las condiciones climáticas. "Bajo la lluvia, bravo chicas", escribió al celebrar su participación.

La conductora también dedicó una publicación especial a su hija menor, en la que expresó lo orgullosa que estaba de ella.

Un nuevo capítulo en el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi

Las publicaciones de Wanda Nara llegaron después del reclamo que Mauro Icardi hizo públicamente por no poder compartir determinados momentos con sus hijas.

Sin responder de manera directa con un mensaje dirigido al futbolista, la conductora mostró escenas de la rutina escolar y de las actividades de las chicas.

De esta manera, ambos volvieron a quedar en el centro de la atención por sus publicaciones en redes sociales. Por el momento, el material compartido por Wanda Nara se centró en la jornada de sus hijas, mientras que el mensaje de Mauro Icardi puso el acento en el tiempo que, según expresó, no puede disfrutar con ellas.