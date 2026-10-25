Flor Vigna reveló cuánto hace que no tiene sexo y sorprendió con una confesión

Flor Vigna sorprendió al hablar de su intimidad y su presente sentimental en una entrevista con el influencer Tomás Mazza. La cantante y bailarina contó cuánto tiempo lleva sin tener sexo, reconoció que quiere volver a enamorarse y dejó una incógnita sobre la posibilidad de retomar el diálogo con una de sus exparejas.

Durante la charla, la artista reveló que atraviesa una etapa sin relaciones sexuales desde hace varios meses. Lejos de plantearlo como un problema, se tomó la situación con humor y compartió su experiencia.

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"Cuatro o tres meses que no tengo sexo. Pero se siente bien la vida sin sexo también. Estás como menos boluda", expresó entre risas.

Sin embargo, la falta de intimidad no significa que Flor Vigna haya dejado de lado el deseo de vivir una nueva historia de amor . Por el contrario, reconoció que tiene ganas de volver a enamorarse. "Me puede el amor. Tengo ganas de amor", aseguró durante la entrevista.

Cuando Mazza la describió como una persona enamoradiza, la bailarina hizo una aclaración sobre sus expectativas a la hora de iniciar una relación. "No de cualquier boludo", respondió, dejando en claro que no está dispuesta a involucrarse sentimentalmente con cualquiera.

La confesión de Flor Vigna sobre sus exparejas

Otro de los momentos que llamó la atención llegó cuando el influencer le preguntó si volvería a hablar con alguno de sus exnovios.

Sin dar nombres, Flor Vigna reconoció que hay una persona con la que le gustaría retomar el contacto, aunque prefirió no revelar su identidad.

"No te puedo decir con quién. No, aparte, no puedo decir con quién. Porque aparte se me repite un poco la letra. Vos sabés con quién", lanzó, enigmática.

Ante la insistencia del entrevistador, aparecieron dos nombres vinculados a su pasado sentimental: Luciano Castro y Nicolás Occhiato, con quien mantuvo una relación de siete años.

De todos modos, la artista no confirmó a cuál de los dos se refería. La charla dejó abierta la incógnita sobre quién sería ese ex con el que estaría dispuesta a volver a conversar.