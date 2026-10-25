domingo 25 de octubre de 2026
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25 de octubre de 2026
Para cumplir.

Los Andes visita a Estudiantes de Buenos Aires sin nada en juego

Ya sin chances de estar en el Reducido, Los Andes se enfrenta al "Pincha" con la ilusión de cortar una racha de varios meses sin ganar de visitante.

Los Andes juega en Caseros con la intención de cortar su mala racha.

Los Andes juega en Caseros con la intención de cortar su mala racha.

Con el último empate ante All Boys, Los Andes le puso fin a su sueño de avanzar al Reducido y este domingo, desde las 15.30, visitará a Estudiantes de Buenos Aires sin nada en juego, aunque con la intención de cortar una sequía de 10 partidos sin poder ganar de visitante en la Primera Nacional.

El Milrayitas llegó a las últimas dos fechas del campeonato con la tranquilidad de haber asegurado la categoría sin complicaciones, pero con el sabor amargo de quedarse sin chances matemáticas de pelear por un lugar a los playoffs después de una gran primera rueda, en la que sumó 29 puntos y finalizó dentro de los cuatro mejores.

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Estudiantes, por su parte, afrontará este partido con la tranquilidad de tener asegurado su lugar en el Reducido, pero sabiendo que los puntos que sume en las últimas dos jornadas definirán su lugar en la tabla y el posible rival en los octavos de final. Por este motivo, el equipo de Alfredo Grelak buscará aprovechar el momento de Los Andes para sumar tres puntos importantes.

Las posibles formaciones de Estudiantes y Los Andes

Estudiantes: Juan Manuel Lungarzo; Martín Albarracín, Jorge Benítez, Nicolás Caro Torres; Facundo Ardiles, Federico Sena, Rodrigo Melo, Franco Quinteros; Santiago Camacho; Enzo Acosta y Darío Rostagno.

Los Andes: Sebastián López; Gabriel Carrasco, Julián Rodríguez Vuotto, Daniel Franco, Nazareno Fernández Colombo; Matías Gonzalez, Gabriel Cañete, Juan Manuel Vázquez, Alex Valdez Chamorro; Mauricio Asenjo y Mario Galeano.

Árbitro: Carlos Córdoba.

Estadio: Estudiantes de Buenos Aires.

Hora: 15.30.

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