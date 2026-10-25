Gabriela y 20 años de pasión por las ferias: El Trébol vuelve a Llavallol

La Feria El Trébol regresará a Llavallol el próximo sábado 1° de noviembre con una propuesta para toda la familia. El encuentro se realizará de 16.30 a 20.30 en el Parque Cervecero Aire Puro, frente al Parque Municipal, y reunirá a alrededor de 50 artesanos, productores y emprendedores , además de propuestas gastronómicas, espectáculos en vivo y actividades recreativas.

Detrás de la iniciativa está Gabriela , quien hace aproximadamente 20 años comenzó a organizar ferias en el garaje de su casa. Lo que nació como una pasión personal se transformó con el tiempo en un proyecto dedicado a generar oportunidades para quienes buscan dar a conocer y comercializar sus productos. "Siempre me motivó poder crear un espacio de encuentro donde los emprendedores pudieran ofrecer sus productos, darse a conocer y tener la oportunidad de crecer", contó a La Unión la organizadora al recordar los comienzos de El Trébol.

Los primeros pasos de la feria fueron en el jardín y el garaje de su vivienda, donde Gabriela comenzó a reunir a artesanos y emprendedores. Con el paso de los años, la propuesta creció y llegó a distintos espacios, impulsada por el compromiso de acompañar a quienes encuentran en sus creaciones una oportunidad de trabajo.

Para Gabriela, organizar ferias es mucho más que coordinar puestos y convocar participantes. "La Feria para mí representa años de trabajo, esfuerzo, dedicación y, como siempre digo, amor por los demás y amor por lo que hago", expresó.

La preparación de cada edición implica organizar las mesas, las sillas, la iluminación y la distribución de los puestos, entre otras tareas. Sin embargo, la organizadora destacó que uno de los aspectos que distinguen a El Trébol es el trato cercano con los feriantes y la intención de ofrecer una experiencia agradable para el público. "Es un espacio familiar, con trato cercano al artesano y pensado para que la gente disfrute y no solo compre, que se sienta cómoda", explicó.

El regreso a Llavallol

La nueva edición tendrá un significado especial para Gabriela, que destacó su entusiasmo por volver a encontrarse con los vecinos de la localidad. La última feria que realizó en Llavallol fue en marzo y ahora se prepara para regresar con una propuesta renovada. "Me emociona volver porque veo cómo creció y cómo la gente lo valora", señaló.

Para esta jornada se espera la participación de alrededor de 50 puestos, una cantidad adaptada a las dimensiones del lugar. La propuesta incluirá productos artesanales, emprendimientos de distintos rubros, gastronomía, shows en vivo, animaciones y entretenimiento para compartir en familia o con amigos, el objetivo es que los visitantes puedan recorrer los puestos, conocer nuevas propuestas y acompañar el trabajo de los productores y emprendedores.

Después de dos décadas de trabajo, Gabriela mantiene las mismas ganas que al comienzo, una de sus mayores satisfacciones, aseguró, es ver que los artesanos logran vender sus productos y encuentran en las ferias un espacio para crecer: "Amo hacer ferias, amo ver a las artesanas vender. Es una pasión que tengo".

Además, manifestó su deseo de continuar desarrollando el proyecto en Llavallol y llevarlo a otros puntos de Lomas de Zamora. Para ella, la feria es una forma de acompañar a los emprendedores y fortalecer los vínculos entre quienes participan y la comunidad. "Siempre digo que Feria El Trébol es una familia", resumió.