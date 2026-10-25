En el debut de Juan Carlos Kopriva, Talleres de Escalada busca celebrar ante Dock Sud

Talleres de Escalada busca una victoria en el debut de Kopriva.

Talleres de Escalada recibirá este domingo, desde las 15, a Dock Sud por la fecha 41 de la Primera B, con el objetivo de sumar una victoria en el estreno de Juan Carlos Kopriva. El flamante entrenador asumió tras la salida de Lucas Licht y busca enderezar el rumbo en la recta final de la temporada.

Si bien el Tallarín ya tiene asegurado su lugar en el Reducido, este partido es de suma importancia de cara a lo que viene: no solo para iniciar de buena manera el ciclo del Vikingo, sino también para ganar confianza con miras a los cruces mano a mano que comenzarán dentro de dos semanas por el segundo ascenso.

Una victoria, además, le permitiría aprovechar la derrota de Sportivo Italiano ante Excursionistas —equipo que esta fecha se coronó campeón de la divisional y logró el ascenso a la Primera Nacional—. Y es que, con los tres puntos, el conjunto de Remedios de Escalada recuperará el tercer lugar en la tabla de posiciones, algo fundamental de cara a la definición, ya que le permitiría cerrar todas las series de local, salvo un posible enfrentamiento en la final ante Arsenal, que finalizará en la segunda colocación.

Con estos objetivos en mente y la necesidad de ponerle fin a una racha de tres partidos sin ganar, Talleres intentará hacer valer su localía ante un rival que no juega por nada, el cual ya aseguró su permanencia en la categoría pero quedó lejos de pelear por clasificar al Reducido.

¡Vamos nosotros!



Aca los jugadores que pelearán por 3 puntos pic.twitter.com/4bwL8a2ykF — Club Atlético Talleres (@ClubTalleresOk) October 24, 2026 Para conseguir el triunfo, Kopriva no hará grandes retoques y apostará por la misma base de jugadores que cayó hace una semana ante Deportivo Merlo, un traspié que precipitó la salida de Licht. Del lado del Docke, que acumula tres derrotas en fila, el entrenador Silvio Gutiérrez realizará algunas variantes respecto a su última presentación. Las posibles formaciones de Talleres de Escalada y Dock Sud Talleres (RE): Mauro Casoli; Maximiliano Rodríguez, Mateo Del Pino, Nicolás Malvacio, Matías Bazzi; Axel Arce, Pablo Cortizo, Fernando Enrique, Claudio Mosca; Matías Samaniego y Federico Martínez. Dock Sud: Tomás Tello; Nahuel Guerrero, Santiago Villarreal, Nazareno López, Ariel Barreiro; Hernán Perrone o Federico Otero, Tomás Chamorro, Gonzalo Gómez, Valentino Venetucci; Giuliano Gualtieri o Thiago Villordo y Sebastián Vivas. Árbitro: Adrián Núñez. Estadio: Talleres de Escalada. Hora: 15.

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