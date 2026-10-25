AySA anunció cortes de agua en Lomas de Zamora y otras localidades por trabajos en la red

Habrá cortes de agua en Lomas de Zamora la próxima semana, informó AySA.

AySA anunció posibles afectaciones en el suministro de agua potable en Lomas de Zamora y otras localidades del sur del Conurbano por tareas de mejora y mantenimiento de la red. Los trabajos se realizarán el martes 27 y el jueves 29 de octubre, con una interrupción prolongada desde la noche del jueves hasta el viernes 30.

El cronograma forma parte del Plan Integral de Mejora y Mantenimiento de AySA y contempla intervenciones en distintos sectores de la concesión. Según informó la empresa, las tareas podrían afectar el funcionamiento habitual del servicio durante las franjas horarias previstas.

Qué zonas podrían tener problemas con el agua Martes 27, de 8 a 12: el área delimitada por Valette, Camino de Cintura, De Sarro y avenida Suárez. Las tareas abarcan sectores de Lomas de Zamora , Monte Grande y Guillón.

Martes 27 y jueves 29, de 8 a 18: la zona comprendida por Melo, Lugano, Cerrito y avenida Almirante Brown, en Lomas de Zamora y Temperley .

Martes 27 y jueves 29, de 8 a 18: el sector delimitado por Pino, José Ingenieros, avenida Monteverde y Melián, en Burzaco y Malvinas Argentinas.

Jueves 29, de 8 a 12: el área comprendida por D'Alembert, O'Higgins, Bermúdez y Quito, en las localidades de Spegazzini y Tristán Suárez. Corte prolongado desde el jueves a la noche Además, AySA informó que desde las 22 del jueves 29 hasta las 15 del viernes 30 podría registrarse una afectación del servicio en sectores de Banfield Oeste, Villa Fiorito, Guillón, Albertina, Lomas de Zamora Oeste, Ingeniero Budge, 9 de Abril y Barrio Aeropuerto.

Las tareas alcanzarán zonas de los partidos de Lomas de Zamora, Esteban Echeverría y Ezeiza. La empresa indicó que los trabajos buscan mejorar la distribución de agua potable y favorecer el funcionamiento del servicio.

Cómo comunicarse con AySA Ante consultas, los usuarios pueden comunicarse con la empresa a través de los siguientes canales oficiales: WhatsApp: 11-5984-5794, mediante atención autogestionada.

Instagram: @aysa.oficial, de 6 a 24.

Facebook: AySA.Argentina, de 6 a 24.

Teléfono: 0800-321-2482, disponible las 24 horas.

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