jueves 22 de octubre de 2026
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21 de octubre de 2026
Llegó el Vikingo.

Talleres de Escalada tiene nuevo DT: firmó Juan Carlos Kopriva

Tras la salida de Lucas Licht, Talleres de Escalada la dio la bienvenida al entrenador Juan Carlos Kopriva, de último paso por Juventud Unida de San Miguel.

Juan Carlos Kopriva es el nuevo técnico de Talleres de Escalada.

Juan Carlos Kopriva es el nuevo técnico de Talleres de Escalada.

Juan Carlos Kopriva se convirtió en el nuevo entrenador de Talleres de Escalada luego de que el domingo la dirigencia diera por finalizado el vínculo contractual de Lucas Licht al frente del plantel profesional. El nuevo DT viene de dirigir a Juventud Unida de San Miguel en la Primera C.

El chaqueño oriundo de Resistencia, de 62 años, tiene un amplio recorrido en el fútbol de ascenso, ya sea en su etapa de futbolística como luego de técnico.

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Ya está el reemplazo de Lucas Licht

Los dirigentes de Talleres de Escalada analizaron la situación luego de reunirse con varios entrenadores, entre ellos Darío Lema, Gabriel Torres y Pablo Vico para inclinarse definitivamente por el Vikingo Juan Carlos Kopriva.

El flamante DT del Albirrojo había asumido en junio en Juventud Unida de San Miguel, equipo que estaba cerca de la zona de descenso y por un punto no logró clasificarlo al Torneo Reducido por el segundo ascenso a la Primera B.

El nuevo DT de Talleres de Escalada viene de dirigir en la Primera C.

El nuevo DT de Talleres de Escalada viene de dirigir en la Primera C.

En una decisión difícil como la que tomó el club de interrumpir el contrato de Lucas Licht a dos fechas de la finalización del campeonato y con el Torneo Reducido por delante en busca del salto a la Primera Nacional, ahora Juan Carlos Kopriva deberá ser puntual en su llegada al plantel para no perder de vista el objetivo trazado a comienzos de temporada.

Talleres de Escalada se suma a la región

Como futbolista, Juan Carlos Kopriva tuvo un paso por Los Andes en la temporada 1995. Luego lo dirigió en 2019, en el tramo final de la temporada donde no pudo evitar el descenso a la Primera B, categoría en la que lo continuó dirigiendo hasta su salida en diciembre.

Previamente se sentó en el banco de Brown de Adrogué, siendo el antecesor del histórico ciclo Pablo Vico en el Tricolor. Y más atrás entrenó a Temperley.

En 2009, al frente de Barracas Central, fue campeón de la Primera C tras vencer en la final a Excursionistas. Y en 2023, repitió el logro, pero con el equipo del Bajo Belgrano cuando le ganó el desempate a San Martín de Burzaco (1-0). Si bien ascendían tres equipos directamente a la Primera B -el otro fue Deportivo Laferrere-, la AFA decidió jugar un partido en neutral en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

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