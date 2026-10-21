Juegos Bonaerenses 2026: a dos fechas del final, Lomas se ubica en los primeros puestos.

Una delegación de 400 atletas de Lomas de Zamora participa de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2026, que se desarrolla en Mar del Plata hasta este viernes 23 de octubre. El grupo, acompañado por sus profesores, incluye representantes de disciplinas deportivas inclusivas para personas con discapacidad, además de otras categorías.

La delegación lomense forma parte de una competencia que reúne a unos 30.000 deportistas de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Entre las disciplinas inclusivas se encuentran goalball, boccia, atletismo, tenis de mesa y natación, entre otras propuestas.

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El objetivo de la participación es competir y promover el acceso gratuito al deporte, con propuestas de calidad para toda la comunidad.

La 35ª edición de los Juegos Bonaerenses cuenta con más de 504.000 inscriptos de 135 municipios, un 12% más que el año pasado. Las finales se realizan entre el 19 y el 23 de octubre en Mar del Plata, con 117 disciplinas deportivas y culturales distribuidas en 66 escenarios.

El evento contempla la participación de jóvenes, personas con discapacidad, trasplantadas y adultos mayores.

El evento contempla la participación de jóvenes, personas con discapacidad, trasplantadas y adultos mayores. Según informó el Gobierno bonaerense, la organización cuenta con una inversión de $21.000 millones.

El medallero de los Juegos Bonaerenses

Hasta las últimas horas, en el primer puesto del medallero se ubicaba General Pueyrredon, con 11 doradas, seis de plata y cuatro de bronce. Segundo se ubica Almirante Brown con 10 doradas, 5 de plata y 2 de bronce; seguido por Avellaneda, con nueve doradas y una de bronce; y a continuación está Lomas con 7 de oro, una de plata y tres de bronce.