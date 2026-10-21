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21 de octubre de 2026
Talento.

Tienen 15 años, tocan Los Redondos y serán parte del homenaje a Oktubre en Lomas

Pato, Justi, Carpio y Pachu son compañeros de colegio y este sábado tocarán en la Plaza Grigera a 40 años del lanzamiento del disco Oktubre.

Pato, Justi, Carpio y Pachu son compañeros de colegio y participarán del homenaje a Oktubre.&nbsp;

Pato, Justi, Carpio y Pachu son compañeros de colegio y participarán del homenaje a Oktubre. 

De un acto escolar a los escenarios de zona sur

Pato, Justi, Carpio y Pachu comenzaron a tocar juntos hace aproximadamente un año y medio, a partir de un acto escolar en el Emilio Lamarca por el 25 de Mayo y "ya tuvieron como 12 shows", contó el padre de Patricio en diálogo con La Unión y destacó el crecimiento de los chicos y el acompañamiento que recibieron desde sus primeras presentaciones.

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Su repertorio está compuesto principalmente por clásicos del rock nacional, aunque también comenzaron a incursionar en bandas internacionales y a trabajar en canciones propias. La formación está integrada por Patricio, en guitarra y voz; Pachu, también en guitarra y voz; Carpio, en bajo; y Justi, en batería.

En poco más de un año, los adolescentes lograron presentarse en distintos espacios de la zona. Entre sus experiencias, abrieron un show de El Soldado en Lanús, participaron de un streaming en La Herrería y tocaron en El Refugio de Banfield, donde se presentaron ante unas 170 personas. También formaron parte de la Expo Lomas y recientemente llegaron con su música a Monte Grande. Además, visitaron la radio municipal.

Patricio, en guitarra y voz; Pachu, también en guitarra y voz; Carpio, en bajo; y Justi, en batería.

Patricio, en guitarra y voz; Pachu, también en guitarra y voz; Carpio, en bajo; y Justi, en batería.

Participarán del homenaje al disco Oktubre en la Plaza Grigera

Aunque todavía están dando sus primeros pasos en la música, los integrantes ya tuvieron la oportunidad de presentarse ante públicos numerosos y ganar experiencia sobre el escenario. Este sábado formarán parte de una celebración dedicada a una de las obras más importantes del rock argentino.

Publicado en 1986 Oktubre marcó a distintas generaciones con sus canciones y consolidó el lugar de Los Redondos en la historia musical del país. Cuatro décadas después, su legado sigue encontrando nuevos intérpretes entre jóvenes que descubren y hacen propias esas canciones. La jornada será este sábado, desde las 18, en la Plaza Grigera. Con entrada libre y gratuita, reunirá a diferentes bandas.

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