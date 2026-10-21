Tienen 15 años, tocan Los Redondos y serán parte del homenaje a Oktubre en Lomas

Pato, Justi, Carpio y Pachu son compañeros de colegio y participarán del homenaje a Oktubre.

Tienen entre 15 y 16 años, son compañeros del colegio y comparten una pasión que los llevó a subirse a los escenarios: el rock. Fundaron la banda Desorientados que este sábado se presentara en la Plaza Grigera de Lomas de Zamora, en la jornada por los 40 años de Oktubre, el álbum de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

De un acto escolar a los escenarios de zona sur Pato, Justi, Carpio y Pachu comenzaron a tocar juntos hace aproximadamente un año y medio, a partir de un acto escolar en el Emilio Lamarca por el 25 de Mayo y "ya tuvieron como 12 shows", contó el padre de Patricio en diálogo con La Unión y destacó el crecimiento de los chicos y el acompañamiento que recibieron desde sus primeras presentaciones.

Tocan hace un año y medio y ya tuvieron 12 presentaciones. Su repertorio está compuesto principalmente por clásicos del rock nacional, aunque también comenzaron a incursionar en bandas internacionales y a trabajar en canciones propias. La formación está integrada por Patricio, en guitarra y voz; Pachu, también en guitarra y voz; Carpio, en bajo; y Justi, en batería.

En poco más de un año, los adolescentes lograron presentarse en distintos espacios de la zona. Entre sus experiencias, abrieron un show de El Soldado en Lanús, participaron de un streaming en La Herrería y tocaron en El Refugio de Banfield, donde se presentaron ante unas 170 personas. También formaron parte de la Expo Lomas y recientemente llegaron con su música a Monte Grande. Además, visitaron la radio municipal.

Patricio, en guitarra y voz; Pachu, también en guitarra y voz; Carpio, en bajo; y Justi, en batería. Participarán del homenaje al disco Oktubre en la Plaza Grigera Aunque todavía están dando sus primeros pasos en la música, los integrantes ya tuvieron la oportunidad de presentarse ante públicos numerosos y ganar experiencia sobre el escenario. Este sábado formarán parte de una celebración dedicada a una de las obras más importantes del rock argentino. Publicado en 1986 Oktubre marcó a distintas generaciones con sus canciones y consolidó el lugar de Los Redondos en la historia musical del país. Cuatro décadas después, su legado sigue encontrando nuevos intérpretes entre jóvenes que descubren y hacen propias esas canciones. La jornada será este sábado, desde las 18, en la Plaza Grigera. Con entrada libre y gratuita, reunirá a diferentes bandas. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por desorientados (@desorienta2ok) Están trabajando en canciones propias.

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