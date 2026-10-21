miércoles 21 de octubre de 2026
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21 de octubre de 2026
Se sinceró.

Maru Botana enfrentó las críticas sobre sus degustaciones en MasterChef con una polémica frase

La nueva jurado de MasterChef Celebrity, Maru Botana, fue consultada sobre su manera de probar los platos del reality y explicó por qué no come grandes porciones.

Ante la polémica por su forma de probar los platos, Maru Botana enfrentó las críticas y brindó una explicación.&nbsp;

Ante la polémica por su forma de probar los platos, Maru Botana enfrentó las críticas y brindó una explicación. 

Los videos, memes y críticas hacia Maru Botana sobre la manera que tiene de probar los platos del reality MasterChef Celebrity se han incrementado en las redes y por eso fueron a consultarle a la protagonista sobre la polémica que la envuelve. Ella, sin vueltas, respondió y hasta reveló una cuestión personal que la avala.

Es el primer año que Botana está participando del reality de Telefe como jurado en reemplazo del chef Donato Di Santis, quien decidió abandonar el programa. Por eso, las miradas están puestas en ella y las redes viralizaron varias de sus degustaciones que despertaron críticas sobre la manera de probar cada plato.

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Al ser consultada por el programa que conduce Yanina Latorre, Sálvese Quien Pueda (SQP), Maru respondió que no estaba enterada de tanta controversia, pero igualmente dio sus explicaciones.

Qué dijo Maru Botana

"Ni idea, no miro nada. Estoy muy ocupada con MasterChef y todas mis ocupaciones", fue lo primero que respondió para minimizar el tema.

Ante la explicación del notero de SQP sobre la catarata de comentarios que generan sus degustaciones en las redes, y sobre un video en particular que circula donde se la muestra probando una hamburguesa, se sinceró y lanzó una frase contundente: "Yo como muy poquito, como un pajarito".

También, la chef se refirió a una gran trayectoria en el mundo de la gastronomía que la avala: "Hace más de 30 años que cocino". En tanto, para defenderse, agregó que por ese motivo no tiene que probar grandes porciones para evaluar un plato.

Además, la pastelera concluyó con seguridad: "Sé cuándo las cosas están ricas, bien y mal".

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