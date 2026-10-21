La fulminante respuesta en LAM de Elina Constantini ante los reclamos de Teresa Correa

Se pudrió todo entre la actual y la ex de Eduardo Constantini. Fue Elina que no dudó en responder todo en LAM.

Sin pelos en la lengua, Elina Constantini salió a opinar en LAM al ser consultada sobre la ex de su marido, Teresa Correa , quien aseguró que le pidieron retirar los restos de sus padres del Jardín de Paz. El señalado en cuestión es Eduardo Constantini por lo que su actual esposa no dudó y defendió la postura ¿Qué dijo?

La polémica comenzó porque Correa admitió que el empresario le dijo que sus parcelas están "repletas" y que, si fallece, "no tiene espacio" ni para él mismo. Ante la consulta del notero del programa LAM, Fede Flowers, fue Elina quien defendió a su marido y hasta se atrevió a cuestionar las versiones que circularon sobre el conflicto.

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Lo primero que lanzó Elina fue que las críticas no le quitan el sueño. "Nunca me importaron las críticas, que sigan hablando", afirmó. También se refirió sobre su presente actual junto a su marido: "Estoy con una hija hermosa con el amor de mi vida, con hijos que van a venir, con un casamiento por Iglesia que está por darse".

Cuando Flowers le consultó sobre Teresa, Elina hizo una aclaración sobre su apellido y remarcó que ya no es Costantini, "es Correa" y luego tomó distancia respecto a la polémica admitiendo que no la conoce. Sin embargo, no dudó en apoyar la postura de su pareja: " No puedo hablar de una persona que casi no conozco. Mi marido ya salió a aclarar. Hay muchos dichos de mentiras y falsedades".

Pero también puso un manto de duda sobre el momento en que trascendió la información y se animó a dar su propia apreciación respecto a lo sucedido y dijo tajante: "Qué casualidad que cuando hay una audiencia, aparece esto”.

Defendió a su marido

Para terminar con la polémica, Elina pidió: "Hay que ser bueno en la vida", y añadió: "Mi marido es una gran persona, muy honesto. Hay que obrar con buena fe".

Por último, la esposa de Eduardo fue consultada sobre el litigio judicial por el uso del apellido Costantini, una disputa que se generó ante el pedido de Eduardo a Teresa para que deje de usar su apellido. "Merecemos respeto tanto mi marido, mi hija y yo. Existe una indicación judicial sobre el tema".

“La Justicia pidió que nadie hable del tema. Dijeron que van a tomar las medidas legales los abogados, hay una menor de edad, nuestra hija, y hay que pensar en ella”, concluyó.

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