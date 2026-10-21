Una posible pista sobre Malena: la habrían visto en el centro de Lomas, pero sigue desaparecida

La búsqueda de Malena Aldana García , la joven de 23 años de Villa Albertina desaparecida desde el 2 de octubre, sumó en las últimas horas una pista sobre su paradero. Sin embargo, el posible avistamiento no pudo ser confirmado.

Según informó su mamá, Bety, a La Unión , una mujer llamó a la familia para contar que podría haberla visto en el centro de Lomas de Zamora , en las inmediaciones de la estación del Tren Roca , cerca de las paradas de las líneas de colectivos 540 y 553.

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De acuerdo con lo que le informaron a la familia, no habría cámaras de seguridad en la zona que hayan registrado a la joven, por lo que hasta el momento no cuentan con imágenes que permitan verificar si efectivamente estuvo allí.

La comunicación renovó las expectativas de sus familiares, que continúan buscándola sin tener novedades concretas sobre su paradero.

Malena García, la joven desaparecida, tiene 23 años.

La angustia de la madre de la joven desaparecida

Malena fue vista por última vez el viernes 2 de octubre, después de salir de su casa en Villa Albertina. Desde entonces, su familia intenta dar con ella. La denuncia fue realizada ante la Policía y la investigación quedó a cargo de la UFI 19 de Lomas de Zamora.

Los días pasan sin respuestas y la preocupación de su madre aumenta. “Ya me agarra la desesperación de verla, ya no aguanto, cada día me siento peor”, expresó la mujer a La Unión.

Mientras esperan que aparezca algún dato que permita avanzar en la búsqueda, sus familiares siguen difundiendo su imagen y piden colaboración para encontrarla.

Al momento de desaparecer, Malena vestía un pantalón negro con tiras blancas, una remera marrón y una campera negra. Tiene un tatuaje de una rosa en una de sus manos y otros tatuajes en el cuello.

Quienes tengan información que pueda ayudar a encontrarla pueden comunicarse al 911 o llamar a Bety, su mamá, al 11-2183-3222.