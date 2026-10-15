jueves 15 de octubre de 2026
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15 de octubre de 2026
Sigue la búsqueda.

El último chat con Malena, la joven de Albertina desaparecida hace dos semanas

Le dijo a su mamá que estaba con amigos. La captura fue difundida en medio de la búsqueda de la joven de 23 años que fue vista por última vez el 2 de octubre.

Malena está desaparecida desde el pasado 2 de octubre.

Malena está desaparecida desde el pasado 2 de octubre.

La búsqueda de Malena Aldana García, la joven de Villa Albertina desaparecida desde el pasado 2 de octubre, continúa sin novedades sobre su paradero, a pesar de los días transcurridos desde entonces.

En medio de la angustia, en las últimas horas se conoció una captura de la conversación que habría mantenido con su madre poco antes de que se perdiera el contacto.

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En los mensajes, "Bety" le pregunta con quién está. Malena responde: “Con mi amiga”, “y mi amigo” y luego menciona a "Joaquín". La conversación también muestra que la joven le dice que más tarde va a regresar, mientras su madre continúa preguntándole por sus compañías.

Los chats fueron difundidos por la madre de la joven de 23 años durante una entrevista televisiva en la que contó las circunstancias del hecho.

El último chat de la joven desaparecida con su madre.

El último chat de la joven desaparecida con su madre.

Desaparecida hace dos semanas

La familia busca a Malena desde el 2 de octubre. Su madre realizó la denuncia policial y recurrió a la UFI 19 de Lomas de Zamora. "Ya la busqué por todos lados, pero no la encuentro, y nadie me dice nada. Estoy desesperada", expresó la mujer a La Unión el pasado miércoles.

La preocupación creció con el paso de los días sin novedades sobre su paradero. Sus familiares y amigos difundieron imágenes en redes sociales y pegaron carteles para pedir colaboración.

Al momento de desaparecer, Malena vestía un pantalón negro con tiras blancas, una remera marrón y una campera negra. Tiene un tatuaje de una rosa en una de sus manos y otros tatuajes en el cuello.

Quienes tengan información que permita encontrarla pueden comunicarse al 911 o llamar al 11-2183-3222, el teléfono de su mamá.

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