La millonaria multa que tendrá que pagar Wanda Nara por filtrar chats con Mauro Icardi

La disputa que Mauro Icardi lleva en la Justicia contra Wanda Nara tiene un nuevo capítulo a partir de que la Cámara Civil de Apelaciones tomó una fuerte medida que desembocó en un revés judicial contra la conductora de MasterChef Celebrity.

“Se trata de una nueva multa por $100.000.000”, según confirmó Elba Marcovecchio , la abogada que patrocina a Mauro Icardi en ese litigio judicial.

La liquidaron. El look de la China Suárez "a lo Wanda Nara" que indignó a todos en redes sociales

La sanción de casi US$72.000 fue una multa por la filtración de los chats privados de Wanda Nara con Mauro Icardi, donde además participaba de la conversación la licenciada Fernanda Matera, miembro del Ministerio Público Tutelar.

La información la brindó Gustavo Méndez, en el programa de Moria Casán, luego de hablar con Elba Marcovecchio, quien volvió a acusar a Cinthia Fernández de “instalar mentiras”. Fue tras el fallo del juez de primera instancia, Adrián Jorge Hagopian.

En el programa de Moria Casán, en El Trece, recordaron que Wanda Nara acumula $500.000.000 en multas, lo que representa casi US$360.000.

Sin título-1 Mauro Icardi, contra Wanda Nara.

La apelación de Mauro Icardi contra Wanda Nara

En este contexto, Elba Marcovecchio aseguró que está en marcha la apelación a la cámara sobre la fijación de alimentos provisorios. El tribunal en su momento le concedió que pase del 5% al 3% del salario del novio de la China Suárez, tras un debate sobre los montos reales de su sueldo en Galatasaray.

La intención es que Wanda Nara se vea obligada a presentar la demanda definitiva de alimentos, para lo cual tendría que blanquear todos sus ingresos y egresos, como ya lo hace Mauro Icardi.