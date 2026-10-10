El lamento de Fernando Enrique tras el empate de Talleres de Escalada: "Queriamos pelear hasta el final"

La bronca de Fernando Enrique por la ilusión que se derrumba en Talleres de Escalada.

El clima en Talleres de Escalada mutó rápidamente de la ilusión a una profunda decepción. Sabedor de que solo servía ganar para presionar al puntero, el equipo conducido por Lucas Licht se encontró con un partido sumamente trabado y áspero frente a un Camioneros urgido de puntos. Tras el pitazo final y el empate consumado por 1 a 1, el capitán Fernando Enrique enfrentó los micrófonos.

El experimentado futbolista hizo una gran autocrítica y lamentando la falta de regularidad. Fernando Enrique fue reemplazado promediando la segunda mitad y se mostró dolido por no haber podido regalarle un triunfo a la gente en el Pablo Comelli.

No pudo. Talleres de Escalada perdió con Italiano y dejó escapar la chance de acercarse a la punta

"Nos queda una sensación de mucha amargura y bronca porque jugábamos en nuestra casa y teníamos la obligación de ganar para seguir con chances matemáticas. Sabíamos lo que nos jugábamos, pero el partido se hizo muy chato, muy cortado, y nos costó encontrar los caminos que habitualmente generamos", reconoció el capitán del conjunto de Escalada.

Al ser consultado sobre el gol tempranero de Camioneros y la veloz reacción que llegó por intermedio del cabezazo de Matías Samaniego, Fernando Enrique rescató únicamente la actitud del plantel: "Por lo menos se demostró rebeldía. Cuando ellos nos golpean a los 16 minutos, el equipo reaccionó rápido con el gol de Matías (Samaniego). Fuimos a buscarlo con lo que nos quedaba, pero no alcanzó. Duele que se nos escape la pelea por el primer puesto así, habiendo sumado apenas una victoria en los últimos seis partidos. De local teníamos que hacernos más fuertes".

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El foco puesto en el Torneo Reducido para Talleres de Escalada

Con la punta matemáticamente inalcanzable ante la victoria de Excursionistas, el máximo referente del "Albirrojo" ya apuntó los cañones a la única vía que le queda al club para lograr el ansiado ascenso: el Reducido.

"Ahora la realidad nos marca otra cosa. El objetivo principal de campeonar directo quedó lejos, pero este club te exige seguir. No nos podemos quedar lamentando. Hay que procesar esta bronca el fin de semana, corregir los errores de estas últimas fechas y mentalizarnos en clasificar lo más arriba posible para jugar el octogonal con ventaja. Le debemos una alegría inmensa a esta gente que nos apoya siempre en las buenas y en las malas", aseguró.

Talleres de Escalada sumó su undécimo empate en el certamen, alcanzando las 68 unidades en la tabla general. El plantel de Lucas Licht ya piensa en el próximo compromiso donde visitará a Deportivo Merlo buscando asegurar su localía de cara a los cruces directos.

Lo que le queda a Talleres de Escalada pensando en el Reducido

Luego del empate ante Camioneros, ahora Talleres de Escalada quedó tercero en las posiciones con 68 puntos. Detrás de Arsenal de Sarandí y Excursionistas, el equipo de Lucas Licht afrontará las próximas fechas que le quedan ante Deportivo Merlo, Dock Sud y Comunicaciones.

El equipo dirigido por Lucas Licht ya se aseguró un lugar en el Reducido, por lo que luego de completar este fixture de la fase regular disputará las llaves eliminatorias en busca del ascenso.

"El grupo está bien, fue partido difícil y todos tiramos para el mismo lado. Todos están mentalizados, ahora hay que pensar en el Reducido. Este es un grupo que tira para adelante y acá se armó un buen grupo. Se escuchan rumores de que hubo peleas y es todo mentira. Es un grupo que quiere lo mejor para el club, nos queremos sentir valorados y obviamente que queremos salir campeón. Vamos a seguir peleandola hasta el final y confío en este grupo. Vamos a tratar de ascender", concluyó Fernando Enrique.