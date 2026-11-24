Talleres de Escalada se clasificó a las semifinales del Torneo Reducido de Primera B luego de eliminar por penales a Real Pilar, tras un resultado global de 2-2 en los partidos de ida y vuelta. Fernando Enrique , el cerebro del equipo, analizó el duro partido disputado en el estadio Pablo Comelli.

Fernando Enrique , con la calidad que lo caracteriza, marcó el primer gol de su equipo en la tanda de penales. Luego convirtieron Nicolás Malvacio, Federico Versaci y Mateo Muñoz; mientras que Mauro Casoli atajó los remates de Marcos Riquelme y Joaquín César para el 4-3 final.

Sigue soñando. Talleres de Escalada venció a Real Pilar en los penales y clasificó a semifinales del Reducido

El “10” volvió a remarcar lo “mucho” que le cuesta concretar a Talleres de Escalada, a pesar de generar situaciones de gol. “Parecía un reflejo de lo que nos pasó todo el año, de que creamos muchas situaciones, pero no las podíamos concretar”, afirmó el oriundo de Llavallol.

Los dirigidos por Juan Carlos Kopriva recién pudieron marcar la diferencia a los 24 minutos del complemento con el cabezazo de Nicolás Malvacio , ya cuando el reloj pasaba a ser un enemigo más para el Albirrojo en busca de, al menos, alcanzar la instancia de los penales como finalmente sucedió.

“Hicimos creo que un muy buen primer tiempo y ya en el segundo con el cansancio era más ir por ir. Teníamos que hacer el gol como sea y gracias a Dios se dio”, precisó el experimentado mediocampista.

La charla con el técnico en el entretiempo

A pesar del desgaste del primer tiempo, Fernando Enrique dijo que en el entretiempo “lo único que nos dijo el técnico es que sigamos de la misma manera, que estábamos bien parados. No hubo mucho que corregir, sino que intentando el gol en cualquier momento iba a llegar”.

#PrimeraB @afaProgramación tentativa Ida Semifinal - Torneo Reducido 2° Ascenso Camioneros - Talleres Domingo 29/11. 17:00. 9 de Abril. Hugo Moyano. LPF Play. @FrecAlbirroja @Estacion1550. Frecuencia Albirroja Play . https://t.co/cgizMbJVmW — Frecuencia Albirroja (@FrecAlbirroja) November 24, 2026

Y agregó que “el equipo se brindó y lo dio todo. Más allá del resultado, cuando uno lo deja todo es cuando se queda tranquilo”.

El próximo domingo, desde las 17, se abrirá la llave de semifinales entre Deportivo Camioneros -que eliminó holgadamente a Villa Dálmine- y Talleres de Escalada. La ida se jugará en el estadio Hugo Moyano, en 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. El otro cruce lo protagonizarán Deportivo Armenio-Arsenal.