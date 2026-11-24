Un 24 de noviembre, pero de 2014, Temperley tocaba el cielo con las manos al consumar su regreso a Primera División de la mano de Ricardo Rezza , con el que meses antes había conseguido subir a la Primera B Nacional .

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Tras el ascenso desde la Primera B Metropolitana vía Torneo Reducido en las finales frente a Platense en una infartante definición por penales, el campeonato de la Primera B Nacional otorgaba 10 ascensos a Primera División por la reestructuración de la máxima categoría del fútbol argentino.

Con 22 equipos participantes, Temperley integró la zona B junto a Unión de Santa Fe, Crucero del Norte de Misiones, Sarmiento de Junín, Huracán, Atlético Tucumán, Ramón Santamarina de Tandil, Patronato de Paraná, Independiente Rivadavia de Mendoza, All Boys y Sportivo Belgrano de Córdoba.

Se hizo fuerte en el estadio Alfredo Beranger

Temperley forjó su campaña como local. En el estadio Alfredo Beranger logró el 83.33% de los puntos. Ganó ocho, igualó uno y perdió el restante: Unión de Santa Fe le arrebató un punto (1-1) y Huracán fue el único que lo derrotó (2-0). Como visitante apenas sacó el 23.33%, lo que en general dio un 53.33%.

Ricardo Rezza, el entrenador.

A lo largo de 20 fechas, ganó 10, empató dos y perdió ocho, con 22 goles a favor y 26 en contra. Unión de Santa Fe 41 puntos, Crucero del Norte 33, Temperley 32, Sarmiento 30 y Huracán 29, fueron los que subieron a Primera División. Mientras que por la zona A lo hicieron Colón de Santa Fe, San Martín de San Juan, Argentinos Juniors, Nueva Chicago y Aldosivi de Mar del Plata.

Los números del ascenso a Primera División

Juan Ignacio Dinenno (7) y Javier Antonio Grbec (4) fueron los máximos goleadores. Adrián Arregui y Fernando Brandán, integrantes de aquella gesta, hoy continúan formando parte del plantel que dirige Nicolás Domingo.

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Hace 12 años, Temperley vencía a All Boys 3-1 en el estadio Alfredo Beranger, con goles de Juan Ignacio Dinenno -2- y Javier Grbec. El equipo que obtuvo el ascenso formó con: Federico Crivelli; Rodrigo Alonso, Gastón Aguirre, Gastón Bojanich y Patricio Romero; Nahuel Roselli, Adrián Arregui, Ignacio Oroná y Fabián Sambueza; Javier Grbec y Juan Ignacio Dinenno.

El plantel Gasolero se completó con : Leonardo De Bórtoli, Rodrigo García, Leonel Barrios, Martín Frejuk, Cristian Paz, Enzo Ruiz, Bruno Casanova, Leonardo Di Lorenzo, Cristian Quiñonez, Darío Salina, Sebastián Vidal, Nahuel Méndez, Luis López, Ariel Rojas, Franco Sosa y Matías Jara.