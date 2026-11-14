Temperley perdió con Ciudad Bolívar y se quedó afuera del Reducido

Batacazo en Turdera: Temperley cayó ante Ciudad Bolívar y quedó eliminado del Reducido

Temperley no pudo hacer valer su localía ni la ventaja deportiva en el estadio Alfredo Beranger. Tras ponerse en ventaja con un gol de Gabriel Hauche, Ciudad Bolívar lo dio vuelta con tantos de Elías Martínez y Federico Peralta para avanzar a los cuartos de final de la Primera Nacional.

Lo que prometía ser una tarde de ilusión y fiesta en el sur del conurbano terminó en una dura decepción para todo el pueblo celeste. Este sábado 14 de noviembre, Temperley cayó por 2 a 1 frente a Ciudad Bolívar por los octavos de final del Torneo Reducido de la Primera Nacional 2026 y se despidió prematuramente de la lucha por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El equipo dirigido por Nicolás Domingo llegaba al encuentro con el respaldo de una gran fase regular —en la que finalizó tercero en la Zona B con 61 puntos— y con la tranquilidad de contar con la ventaja deportiva, un beneficio reglamentario que le permitía avanzar de ronda incluso con un empate. Sin embargo, el conjunto visitante, conducido por Diego Funes y debutante absoluto en la categoría esta temporada, asumió su obligación de ganar y dio el gran golpe de la jornada.

De la ilusión al golpe visitante

El desarrollo del encuentro, arbitrado por Pablo Giménez, tuvo momentos de alta intensidad desde el arranque. Durante la primera mitad, Temperley buscó imponer condiciones ante un estadio colmado y encontró su premio a los 37 minutos, cuando el experimentado delantero Gabriel Hauche apareció para abrir el marcador y desatar la euforia en Turdera.

Con el 1-0 a favor y el empate también jugándole a su favor, el panorama parecía inmejorable para el dueño de casa. No obstante, la alegría duró apenas cinco minutos. A los 42 minutos del primer tiempo, tras una pelota detenida, Elías Martínez conectó de cabeza para estampar el 1-1 antes del descanso, devolviéndole la vida al conjunto bolivarense.

El cabezazo que sentenció la historia

En el complemento, el partido se volvió friccionado y de ida y vuelta. Temperley intentó recuperar el control de las acciones para no sufrir sobresaltos y estuvo cerca de ampliar con llegadas de Nahuel Yeri y Arnaldo González, pero se topó con la firmeza del arquero visitante.

Cuando el reloj marcaba cerca de la media hora del segundo tiempo, llegó el balde de agua fría definitivo para el Beranger. Federico Peralta se zambulló de palomita dentro del área gasolera y venció la resistencia local para decretar el 2 a 1 a favor de Ciudad Bolívar.

Con el resultado en contra y el reloj como principal enemigo, el equipo de Nicolás Domingo se volcó desordenadamente al ataque en busca de la igualdad agónica que le devolviera la clasificación. El colombiano Oswaldo Pacheco terminó jugando prácticamente como centrodelantero y contó con dos situaciones claras en el tramo final, pero la falta de puntería sentenció la suerte del local.

El pitazo final de Giménez desató el festejo histórico de Ciudad Bolívar —que en su primer año en la segunda división se metió entre los ocho mejores del certamen— y dejó un silencio amargo en las tribunas del Alfredo Beranger.

Para Temperley, la derrota representa el cierre abrupto de una temporada en la que supo ser protagonista y pelear en los puestos de vanguardia, pero en la que terminó quedándose con las manos vacías en el primer cruce mano a mano.