Temperley perdió con Ciudad Bolívar y se quedó afuera del Reducido

Batacazo en Turdera: Temperley cayó ante Ciudad Bolívar y quedó eliminado del Reducido
Temperley no pudo hacer valer su localía ni la ventaja deportiva en el estadio Alfredo Beranger. Tras ponerse en ventaja con un gol de Gabriel Hauche, Ciudad Bolívar lo dio vuelta con tantos de Elías Martínez y Federico Peralta para avanzar a los cuartos de final de la Primera Nacional.
Lo que prometía ser una tarde de ilusión y fiesta en el sur del conurbano terminó en una dura decepción para todo el pueblo celeste. Este sábado 14 de noviembre, Temperley cayó por 2 a 1 frente a Ciudad Bolívar por los octavos de final del Torneo Reducido de la Primera Nacional 2026 y se despidió prematuramente de la lucha por el segundo ascenso a la Liga Profesional.
El equipo dirigido por Nicolás Domingo llegaba al encuentro con el respaldo de una gran fase regular —en la que finalizó tercero en la Zona B con 61 puntos— y con la tranquilidad de contar con la ventaja deportiva, un beneficio reglamentario que le permitía avanzar de ronda incluso con un empate. Sin embargo, el conjunto visitante, conducido por Diego Funes y debutante absoluto en la categoría esta temporada, asumió su obligación de ganar y dio el gran golpe de la jornada.
De la ilusión al golpe visitante
El desarrollo del encuentro, arbitrado por Pablo Giménez, tuvo momentos de alta intensidad desde el arranque. Durante la primera mitad, Temperley buscó imponer condiciones ante un estadio colmado y encontró su premio a los 37 minutos, cuando el experimentado delantero Gabriel Hauche apareció para abrir el marcador y desatar la euforia en Turdera.
Con el 1-0 a favor y el empate también jugándole a su favor, el panorama parecía inmejorable para el dueño de casa. No obstante, la alegría duró apenas cinco minutos. A los 42 minutos del primer tiempo, tras una pelota detenida, Elías Martínez conectó de cabeza para estampar el 1-1 antes del descanso, devolviéndole la vida al conjunto bolivarense.
El cabezazo que sentenció la historia
En el complemento, el partido se volvió friccionado y de ida y vuelta. Temperley intentó recuperar el control de las acciones para no sufrir sobresaltos y estuvo cerca de ampliar con llegadas de Nahuel Yeri y Arnaldo González, pero se topó con la firmeza del arquero visitante.
Cuando el reloj marcaba cerca de la media hora del segundo tiempo, llegó el balde de agua fría definitivo para el Beranger. Federico Peralta se zambulló de palomita dentro del área gasolera y venció la resistencia local para decretar el 2 a 1 a favor de Ciudad Bolívar.
Con el resultado en contra y el reloj como principal enemigo, el equipo de Nicolás Domingo se volcó desordenadamente al ataque en busca de la igualdad agónica que le devolviera la clasificación. El colombiano Oswaldo Pacheco terminó jugando prácticamente como centrodelantero y contó con dos situaciones claras en el tramo final, pero la falta de puntería sentenció la suerte del local.
El pitazo final de Giménez desató el festejo histórico de Ciudad Bolívar —que en su primer año en la segunda división se metió entre los ocho mejores del certamen— y dejó un silencio amargo en las tribunas del Alfredo Beranger.
Para Temperley, la derrota representa el cierre abrupto de una temporada en la que supo ser protagonista y pelear en los puestos de vanguardia, pero en la que terminó quedándose con las manos vacías en el primer cruce mano a mano.
#JuegaElCele || ⏱️ Finalizó el partido⛽️ #Temperley cayó 2 a 1 ante Ciudad Bolivar. Para el Celeste marcó Gabriel Hauche y para la visita Elias Martínez y Federico Peralta. https://t.co/LiSaSlC0DP— Club A. Temperley (@TemperleyOK) November 14, 2026
Final del partido
Temperley perdió 2 a 1 con Ciudad Bolívar y se quedó afuera del Reducido.
Otra vez se lo perdió Temperley
Oswaldo Pacheco otra vez de la cabeza estuvo cerca de poner el empate.
Increíble lo que se perdió Temperley
Oswaldo Pacheco ensayó una chilena en el área y la pelota se fue a centímetros. Temperley no puede.
Temperley desesperado busca el empate
El Gasolero se está quedando afuera del Reducido y se sienten los murmullos de la gente.
¡GOL DE CIUDAD BOLÍVAR!
Centro al corazón del área y Federico Peralta de cabeza pone el 2 a 1 para Ciudad Bolívar.
"Federico Peralta"Por el gol del jugador de Ciudad Bolívar que está dando el batacazo y dejando afuera a Temperley. https://t.co/iYUQQblI9X— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026
Se salvó Temperley
Gran disparo de media distancia que descolgó Ezequiel Mastrolía del ángulo.
¿Fue penal?
Todo Ciudad Bolívar pidió penal sobre Maximiliano Gutierrez, pero el árbitro omitió la acción.
Comenzó el segundo tiempo
Ya juegan el complemento Temperley y Ciudad Bolívar.
Temperley busca sellar la clasificación a los cuartos de final del Reducido.
Final del primer tiempo
Temperley y Ciudad Bolívar empatan 1 a 1 por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional.
Temperley sintió el golpe y busca el triunfo
El equipo dirigido por Nicolás Domingo sintió el cimbronazo de lo que fue el empate y ahora quiere ponerse en ventaja para no pasar sobresaltos.
¡GOL DE CIUDAD BOLÍVAR!
Luego de dos cabezazos en el área apareció Elías Martínez para vencer a Ezequiel Mastrolía.
"Elías Martínez"Por el gol del jugador de Ciudad Bolívar tras una desastrosa defensa de Temperley. https://t.co/3H8sJWlyrO— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026
¡GOL DE TEMPERLEY!
Gabriel Hauche pone en ventaja al Gasolero con una buena definición abajo del arco.
"Gabriel Hauche"Por el gol del jugador de Temperley ante Ciudad Bolívar. https://t.co/r3D8KfEAsV— Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) November 14, 2026
Temperley no encuentra los caminos
El Gasolero busca el primero pero no logra coordinación en ataque. Poco de Gabriel Hauche y Marcos Echeverría, no aparecen.
Ciudad Bolívar presiona a Temperley en la salida
La visita apura a Temperley.
Susto en Temperley
Valentín Aguiñagalde sufrió un duro golpe y abandona el campo de juego. Temperley momentáneamente con uno menos.
Temperley no puede con Ciudad Bolívar
El Gasolero tiene el dominio de la pelota pero no puede lastimar a la visita.
Comenzó el partido
Ya juegan Temperley y Ciudad Bolívar.
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Ya se viene Temperley ante Ciudad Bolívar
Temperley: Ezequiel Mastrolía; Lorenzo Monti, Oswaldo Pacheco, Valentín Aguiñagalde, Lucas Angelini; Lucas Richarte, Franco Díaz, Franco Benítez, Pedro Souto; Gabriel Hauche y Marcos Echeverría. DT: Nicolás Domingo.
Acá están los 11 elegidos por Nicolás Domingo para recibir a Ciudad de Bolivar por los octavos de final del reducido por el segundo ascenso.#JuegaElCele https://t.co/LxaBD8jJE2— Club A. Temperley (@TemperleyOK) November 14, 2026
Ciudad Bolívar: Agustín Rufinetti; Facundo Mucignat, Elías Martínez, Federico Peralta, Ezequiel Navarro, Agustín Paredes; Guillermo Sánchez, Nahuel Yeri, Tomás Guiacobini, Arnaldo González, Maximiliano Gutiérrez; Alex Díaz. DT: Diego Funes.
Estadio: Alfredo Beranger.
Árbitro: Pablo Giménez.
TV: LPF Play.