Así fue la reconciliación de Julieta Poggio y Coti Romero en vivo

La edición de Gran Hermano de 2022/2023, en Telefe, tuvo como uno de los picantes atractivos la rivalidad entre Julieta Poggio y Coti Romero. Las participantes tuvieron un fuerte cruce dentro de la casa y las diferencias entre ambas continuaron.
Julieta Poggio y Coti Romero tuvieron una fuerte rivalidad en Gran Hermano y siguieron teniendo mala onda fuera de la casa por un largo tiempo.
La edición de Gran Hermano de 2022/2023, en Telefe, tuvo como uno de los picantes atractivos la rivalidad entre Julieta Poggio y Coti Romero. Las participantes tuvieron un fuerte cruce dentro de la casa y las diferencias entre ambas continuaron.
De todos modos, cuatro años después Julieta Poggio y Coti Romero coincidieron en el programa "Después que todo" de Resu en vivo, donde pudieron limar viejas asperezas.
"No nos llevamos, pero creo que las dos maduramos un montón. En ese momento teníamos 20 años, te veo como una hermanita menor", comenzó hablando Julieta Poggio.
Mientras que Coti Romero hizo una autocrítica sobre su comportamiento: "Sí, a veces veo videos nuestros y un poco me arrepiento de mi actitud peleadora. No me gusta verme gritando y sacada".
"Yo siento que fue como una película. Fue el conflicto principal de nuestra temporada", agregó luego la actual participante de MasterChef Celebrity.
Pero uno de los momentos más significativos del reencuentro fue cuando Coti Romero le confesó en vivo a Julieta Poggio cómo se siente actualmente por aquellas peleas.
"Quiero que sepas que después de mucho tiempo, hablo de vos con total sinceridad y nunca más tuve malas energías con vos", sentenció la correntina. Además, aclaró que ambas pudieron dejar atrás las diferencias y que incluso conversaron más de una vez para amigarse.
"Nos hemos pedido perdón y nos mandamos muchos mensajes por privado. La gente instaló nuestra rivalidad, pero nosotras ya la superamos", cerró Coti Romero. Finalmente, cerraronla charla con un abrazo.