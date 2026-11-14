De la demora en el vuelo a un gran recibimiento: Banfield y sus horas previas según Pedro Troglio

Banfield vivió horas especiales en la antesala del encuentro ante Boca Juniors por las semifinales de la Copa Argentina . Por un lado, se le retrasó el vuelo y llegó a Mendoza recién durante la madrugada; sin embargo, un imponente recibimiento de sus hinchas le hizo recobrar energías de cara al partido de esta tarde en el estadio Malvinas Argentinas.

El viaje del Taladro estaba programado para alrededor de las 17:00, pero una protesta gremial bajo la modalidad "japonesa" cambió los planes de la delegación y recién partieron desde Aeroparque pasadas las 22:00, motivo por el cual arribaron al hotel a la 1 de la mañana. No obstante, para cambiar el ánimo, el plantel fue recibido por un gran grupo de simpatizantes que armaron una verdadera fiesta en las calles céntricas mendocinas.

Sobre esta situación se refirió el entrenador de Banfield, Pedro Troglio , quien remarcó que fue "una lástima" lo sucedido con el traslado, pero agradeció el acompañamiento de la familia banfileña a horas de un duelo trascendental que puede dejar al club a las puertas de un nuevo título.

"Fue una lástima lo que pasó con el vuelo. Pensá que vas a jugar contra un rival al que no podés darle ninguna ventaja y te encontrás con esto del paro, que nos hizo llegar a la 1 de la mañana. La verdad que no era lo ideal, pero excedió la culpabilidad de cualquier parte, no teníamos nada qué hacer", remarcó el DT en diálogo con Diario Olé.

Troglio definió que este contratiempo "no fue saludable" de cara al exigente compromiso que tendrá por delante, pero celebró que la espera se haya podido realizar en el predio de Luis Guillón, donde el plantel entrenó por la mañana y luego almorzó: "Lo bueno es que no estuvimos en el aeropuerto, sino que nos íbamos enterando de las postergaciones previamente y por eso llegamos justo para subirnos al avión", destacó.

Banfield y un recibimiento acorde a lo que hay en juego

Los hinchas del Taladro jugaron su papel en la previa del trascendental choque ante Boca Juniors y recibieron al plantel con una verdadera fiesta verde y blanca, en sintonía con la magnitud del desafío.

A la familia banfileña no le importaron las demoras ni el retraso del vuelo: se mantuvo firme, aguardaron el arribo de la delegación al hotel y le brindaron todo su aliento con un gran recibimiento. "Fue algo hermoso", destacó Troglio.

"Yo no imaginé que íbamos a ser recibidos de esta manera; la verdad que había tirado la toalla. Pensá que teníamos planeado llegar a las 20:00 y lo hicimos a la 1 de la mañana", agradeció el técnico. Y cerró emocionado: "La verdad que estuvo muy lindo para los chicos; acá hay muchos jóvenes y no recuerdo que nos hayan recibido así en un partido del campeonato".