Buscan determinar cómo se produjo la fuga de gas: dos directivos de Metrogas demorados

Los dos directivos de MetroGAS que fueron trasladados a una dependencia policial luego de la explosión en Remedios de Escalada fueron demorados este viernes por decisión de la fiscalía interviniente en la causa.

Según informaron fuentes judiciales a La Unión , a medida tuvo como objetivo identificarlos y mantenerlos a resguardo de manera preventiva mientras avanza la investigación.

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La aclaración se conoció luego de que trascendiera que la UFI 6 de Avellaneda - Lanús había ordenado la demora de personal jerárquico de la empresa tras el siniestro que dejó una persona fallecida y 30 heridos, siete de ellos de gravedad, de acuerdo con el balance informado por el Municipio de Lanús.

La causa está a cargo de la fiscal Yanina Estévez . La investigación busca reconstruir la secuencia previa a la explosión y establecer si se cumplieron los protocolos de emergencia luego de que se detectara la fuga de gas.

La fuga del gas fue controlada y el fuego fue extinto durante la madrugada de este sábado.

La explosión por fuga de gas

El hecho ocurrió en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, mientras una empresa tercerizada realizaba trabajos de renovación de redes. De acuerdo con la reconstrucción inicial, durante esas tareas se habría dañado un caño de distribución de gas.

En ese contexto, los investigadores deberán determinar qué ocurrió desde que se detectó la rotura hasta que se produjo la explosión, y establecer las eventuales responsabilidades de quienes intervinieron en los trabajos y en la respuesta ante la emergencia.

La investigación continúa con las pericias y las medidas destinadas a esclarecer las circunstancias del siniestro.