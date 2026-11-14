Desde que murió Roña Castro no volvió a abrir el gimnasio de San José.

El frente del inmueble ubicado en Eva Perón 4730, el cartel está desgastado por el sol y la palabra "gimnasio" apenas puede distinguirse. Sobre la pared, en letras amarillas en relieve, todavía se lee "boxeo" y, debajo, en un tamaño más pequeño, "el Roña Castro".

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Los carteles y mensajes que vecinos y allegados habían colocado para despedirlo el día de su muerte ya no están. Sin embargo, sobre uno de los vidrios, puede leerse una frase que alguien hizo rayando el vidrio: "vuela alto".

El interior permanece cubierto con telas, maderas y lonas que impiden observarlo desde la calle. A través de un huevo se alcanza a distinguir un ambiente oscuro, donde se ve un colchón, algunas cajas y dos peras de boxeo. Del movimiento que durante años caracterizó al lugar, hoy quedan pocos indicios.

Los carteles y mensajes que vecinos y allegados habían colocado para despedirlo el día de su muerte ya no están.

Según señalaron trabajadores de una remisería ubicada junto al gimnasio, el establecimiento no volvió a abrir desde que murió Castro. También indicaron que era el propio exboxeador quien se ocupaba de manejar las donaciones y organizar su distribución entre las personas que necesitaban asistencia.

El gimnasio no volvió a abrir desde que murió Jorge "Roña" Castro.

Jorge Roña Castro, de las bolsas de boxeo a las ollas populares

Castro había abierto el gimnasio con la idea de enseñar boxeo y generar un espacio de contención para chicos y jóvenes, que los ayudara a mantenerse alejados de la calle y del consumo problemático. Sin embargo, pocos meses después llegó la pandemia.

Primero comenzó a cocinar para familias del barrio y después entregaban mercadería.

Las bolsas de boxeo dejaron entonces lugar a las ollas populares. Primero comenzó a cocinar para familias del barrio y después amplió la asistencia mediante la entrega de mercadería. La iniciativa creció hasta convertirse en una estructura que, según había contado el propio Castro en una entrevista con Infobae en agosto, sostenía cuatro comedores propios y abastecía a otros diez de la zona. La asistencia también alcanzaba a vecinos de municipios como Almirante Brown y Ezeiza.

La organización recibía alimentos de distintos sectores, entre ellos el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, empresas y productores de diferentes puntos del país. Entre los productos que se distribuían había arroz, polenta, yerba, azúcar, aceite, tomate, lentejas y arvejas.

En aquella entrevista, el exboxeador había contado que la iniciativa comenzó con una olla popular durante los meses más duros de la emergencia sanitaria: "Empezamos con una olla popular y después hicimos una olla para treinta, vinieron 70 y así sucesivamente empezamos con las ollas en mi gimnasio".

La iniciativa había comenzado con una olla popular.

Una ayuda que llegó a cada vez más familias

Castro también había advertido sobre el crecimiento de la demanda alimentaria y los cambios en el perfil de quienes se acercaban a pedir ayuda. Según describió, la asistencia ya no estaba destinada únicamente a los chicos: cada vez llegaban más familias enteras, adultos mayores y personas que, pese a tener trabajo, no conseguían llegar a fin de mes.

"Antes les dábamos de comer a los chicos, ahora les damos de comer a los padres, las madres, a los abuelos. Hoy en día mucha gente grande, mucha gente mayor", había explicado.

También había relatado que algunas personas se acercaban con vergüenza porque tenían empleo, pero aun así no podían cubrir sus necesidades básicas. Para muchas de ellas, el comedor se había convertido en una ayuda indispensable para completar la alimentación de sus hogares. "Mientras que podamos ayudar, ayudamos", había afirmado Castro al describir el trabajo que llevaba adelante.

Roña falleció a los 59 años.

Un gimnasio en silencio

A un mes de su muerte, el gimnasio de Eva Perón 4730 permanece cerrado. Detrás de las lonas que cubren sus ventanas todavía están las bolsas de boxeo y los elementos de un espacio que durante años fue mucho más que un lugar para entrenar. Allí, Castro había construido un punto de encuentro para chicos, familias y vecinos que encontraban en sus ollas populares una ayuda para seguir adelante. Hoy, las persianas bajas y el silencio contrastan con aquella actividad. En uno de los vidrios, una frase escrita a mano permanece como despedida: “Vuela alto”.