A los 59 años, murió Jorge "Locomotora" Castro: su fuerte vínculo con Lomas de Zamora

El exboxeador Jorge “Locomotora” Castro o Roña Castro , como también lo conocían, murió este miércoles a los 59 años en un bingo de la localidad bonaerense de Morón. Lomas de Zamora tiene un lindo recuerdo suyo: desde la pandemia, cuando se instaló en Lomas, se dedicó a la labor social en comedores propios y también ayudaba a instituciones de otras localidades. También tenía su propio gimnasio en Temperley.

Según confirmaron fuentes policiales, el excampeón mundial de peso mediano sufrió una descompensación en el interior del establecimiento, aunque todavía no se determinaron las causas del deceso. La causa quedó a cargo de la UFI Nº 8 de Morón.

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De acuerdo al parte médico que se difundió en las últimas horas, “Roña” Castro sufría de diabetes, y lo ocurrido dentro de salón de juegos estaría vinculado a su tratamiento con insulina.

Jorge nació en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, y tuvo una de las mejores carreras en la historia del boxeo argentino. Roña Castro participó en 144 peleas, en las cuales ganó 130 veces (90 por nocaut), perdió en 11 ocasiones y obtuvo tres empates.

El pugilista consiguió la gloria dentro de la disciplina al obtener el título mundial de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente al estadounidense Reggie Johnson, el 12 de agosto de 1994 en Tucumán.

Aunque, meses después, “Locomotora” Castro tuvo que defender el título en suelo mexicano para protagonizar uno de los mejores combates en la historia del boxeo mundial ante el estadounidense John David Jackson, encuentro que ganaría. El título recién sería arrebatado de sus manos luego de cuatro peleas, el 19 de diciembre de 1995 en Tokio, en una derrota ante el japonés Shinji Takehara.

Su último enfrentamiento arriba de un ring fue ante José Luis Herrera, a quien derrotó por nocaut técnico el 27 de enero de 2007 en Mar del Plata.

Su fuerte vínculo con Lomas de Zamora

Roña Castro creó comedores en Lomas después de la pandemia.

En los últimos años Locomotora Castro estrechó su vínculo con Lomas de Zamora y Temperley. Desde la época de la pandemia, el exboxeador comenzó una enorme labor social. Coordinaba y sostenía cuatro comedores comunitarios propios y asistía y abastecía con mercadería a otros diez comedores y merenderos del conurbano.

Por otro lado, en Temperley, Castro tenía montado su gimnasio. El espacio se había transformado prácticamente en un centro social donde organizaba ollas populares y entregaba alimentos a cientos de familias y personas mayores del barrio.

También, referido a su deporte, en agosto del 2022 dio una importante clínica para alumnos de boxeo. se encargó de liderar el encuentro en el que un grupo de chicas y chicas entrenaron y tuvieron la posibilidad de guantear algunos minutos con el campeón mundial argentino. Además de enseñarles algunas cuestiones técnicas, también charló y repasó parte de su historia en los cuadriláteros de Argentina y el mundo.