AySA realizará trabajos en Lomas de Zamora y habrá posibles cortes de agua.

El cronograma de trabajos de AySA contempla intervenciones en Banfield , Lomas de Zamora y Temperley durante el martes 1 y el jueves 3, entre las 8 y las 18. Las tareas podrían generar inconvenientes en el suministro de agua potable mientras se realizan mejoras en la red.

AySA anunció una serie de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red de agua potable que podrían afectar el normal funcionamiento del servicio en distintos sectores de Lomas de Zamora y otros partidos del sur del conurbano durante esta semana.

Atención. En qué zonas de Lomas habrá cortes de agua la próxima semana

A saber. AySA anunció cortes de agua en Lomas y otras localidades por trabajos en la red

En el distrito lomense, las intervenciones están previstas para el martes 1 y el jueves 3, de 8 a 18, en el área comprendida por Gallo, Levalle, Cerrito y avenida Alte. Brown.

El cronograma informado por la empresa también contempla tareas en otros puntos de la región :

Lunes 30, de 8 a 12: Arana, Matienzo, avenida Suárez y Alem, en Monte Grande y Guillón, partido de Esteban Echeverría.

Lunes 30 y miércoles 2, de 9 a 19: Camino de la Rivera, Elizalde, General Paz, Ruta Provincial 4, Rojas, Lavarden y Laguna Rocha, en Monte Grande, Guillón y 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría.

Martes 1 y jueves 3, de 8 a 18: Gallo, Levalle, Cerrito y avenida Alte. Brown, en Banfield, Lomas de Zamora y Temperley.

Miércoles 2 y viernes 4, de 8 a 12: Valette, de Sarro/Matienzo, Ruta Provincial 4 y avenida Suárez, en Lomas de Zamora, Monte Grande y Guillón.

Miércoles 2 y viernes 4, de 12 a 16: D'Alembert, vías del Ferrocarril Roca, Quito, Cortes, O'Higgins y Bermúdez, en Spegazzini y Tristán Suárez, partido de Ezeiza.

Desde AySA señalaron que las tareas buscan mejorar la distribución de agua potable y favorecer el funcionamiento del servicio en las zonas alcanzadas por las intervenciones.

Cómo comunicarse con AySA

Ante consultas o inconvenientes, los usuarios pueden comunicarse con la empresa a través de los siguientes canales: