La historia del atentado en la Galería Oliver que conmocionó a Lomas en 1975 (imagen recreada con IA).

El ingreso a la Galería por España, donde entraron con un torino.

Una serie de ataques contra comercios del centro de Lomas de Zamora , con epicentro en la Galería Oliver, alteró la noche del 24 de julio de 1975 y terminó con la muerte de Roberto Aldo Pérez, de 22 años. En su edición del día siguiente, La Unión detalló los destrozos, los explosivos y el operativo de emergencia y ratificó esa información con un comerciante que estuvo durante el acontecimiento.

La violencia se extendió durante casi una hora, entre las 19.15 y las 20, según la crónica publicada por La Unión. El diario de la época estimó que participaron entre 25 y 30 personas, hombres y mujeres, que actuaron de manera coordinada y atacaron distintos establecimientos comerciales del centro lomense.

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Entre los lugares afectados se encontraban las galerías Oliver y Goés, además de negocios ubicados sobre las calles España y Gorriti y la avenida Meeks. Hubo vidrieras destrozadas, disparos de armas de fuego, bombas incendiarias y otros artefactos explosivos.

Uno de los episodios más impactantes ocurrió en la Galería Oliver. De acuerdo con la reconstrucción periodística, un grupo ingresó por el acceso de la calle España a bordo de un automóvil Torino, patente C-236666, conducido por una mujer que llevaba el rostro cubierto.

El vehículo fue abandonado en las inmediaciones. En su interior, según informó el periódico, se encontraron recipientes con kerosene y bombas caseras conectadas para provocar incendios en la galería y sus locales.

Un comerciante murió tras recibir un disparo

El saldo más trágico fue la muerte de Roberto Aldo Pérez, de 22 años, casado y propietario de la zapatería Pepos, ubicada en la Galería Oliver. El joven, que residía en la ciudad de Lanús, recibió un disparo en el abdomen durante los incidentes.

Tras ser trasladado al Policlínico de Lomas de Zamora, fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Sin embargo, falleció cerca de las 22.30, según consignó la edición del 25 de julio.

Un colectivo incendiado y la intervención de los bomberos

Los ataques también alcanzaron al transporte público. Un colectivo de la empresa Velayos Hermanos, interno número 5, fue incendiado en la intersección de Laprida y República Oriental del Uruguay. El fuego se propagó rápidamente y el vehículo quedó completamente destruido.

Las páginas de La Unión del 25 de julio de 1975 permiten recuperar cómo se informó uno de los episodios de violencia que sacudieron al centro de Lomas de Zamora.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora intervinieron con dos dotaciones y un total de doce hombres, bajo las órdenes del jefe de la plana activa, Pascual Lapollita. Los efectivos trabajaron en distintos sectores para extinguir los incendios y retirar los elementos explosivos y los llamados miguelitos que habían sido arrojados en las calles.

La crónica también dio cuenta del hallazgo de un artefacto explosivo en las inmediaciones de la sede del Partido Comunista, ubicada en Sáenz al 200.

El testimonio de un vecino de Lomas

Más de medio siglo después, Daniel Héctor Pozo, propietario del local Da-Su (local 71), donde trabaja desde hace 54 años, recordó aquella escena.

Según su testimonio, ingresó a la galería por el acceso de Meeks y Gorriti y se encontró con personas que escapaban. Una de ellas llevaba un gorro y un revólver, y lo empujó contra una vidriera.

"Vi la trompa del Torino y no lo podía creer", recordó sobre el momento en que advirtió la presencia del vehículo, que no había podido avanzar porque había quedado trabado. También contó que el piso estaba cubierto de nafta y que varias vidrieras habían sido destruidas, incluida la de su propio negocio.

Daniel Héctor Pozo, propietario del local Da-Su (local 71), donde trabaja desde hace 54 años, recordó aquella escena.

Pozo relató que, al abrir su local y encender las luces, se encontró con un policía armado con un fusil que estuvo a punto de dispararle porque no lo reconoció. Tuvo que identificarse a los gritos, con las llaves del comercio en la mano.

También recordó la presencia de dos bidones de combustible junto al Torino y aseguró que los atacantes no se llevaron mercadería: el objetivo había sido romper las vidrieras y provocar destrozos.

Una crónica que quedó en el archivo

Las páginas de La Unión del 25 de julio de 1975 permiten recuperar cómo se informó uno de los episodios de violencia que sacudieron al centro de Lomas de Zamora. Con horarios, direcciones, nombres de comercios y detalles del operativo, el diario reconstruyó una noche de destrucción que terminó con la muerte de un joven comerciante.

A 51 años de aquellos acontecimientos, el archivo periodístico conserva el testimonio de cómo vivió y contó la ciudad una jornada que dejó una profunda huella en su historia.