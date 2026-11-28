En medio de la compleja situación que atraviesan los clubes del fútbol argentino, Nicolás Russo opinó sobre los ingresos por derechos de televisión. El presidente de Lanús cuestionó el formato y los montos que se perciben en nuestro país, al compararlo con el fútbol chileno y el español.

En una entrevista con Radio La Red, el dirigente hizo referencia a las diferencias que surgen en relación a lo que se paga por el contrato de AFA con los dos canales que transmiten el fútbol de la Primera División en la Argentina.

"Es difícil que la dirigencia del fútbol se ponga de acuerdo. ¿Por qué? Porque vos tenés un dirigente que le faltan seis meses para terminar el mandato, el otro que tiene dos periodos por delante... Entonces, ¿qué pasa? El tipo dice 'vienen mañana a arreglar los derechos de televisión, hay un millón de dólares', y se tira de palomita al que le quedan seis meses. Dice, '¿qué me importa mí? si yo me voy de club'. Es distinto a un privado", sostuvo el presidente de Lanús.

Además, llamó a los directivos de los clubes a tomar acción respecto a este asunto. "Los dirigentes, de una vez por todas, nos tenemos que poner los pantalones largos y discutir lo que hay que discutir. Si hay que romper un contrato, hay que romperlo. Lo que hoy está pasando con los derechos de televisión es una vergüenza".

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La comparación de Nicolás Russo con el fútbol chileno

En ese marco, el presidente de Lanús justificó sus dichos y reconoció que "nosotros cobramos aproximadamente tres millones de dólares" y que "un club chico de Chile, con todo lo mal que está el fútbol chileno, cobra el 50% más que un club argentino".

Asimismo, profundizó: "Hay que discutir y si hay que romperlo, hay que romperlo. Porque nosotros vendemos fútbol, no vendemos aspirina. Vendemos fútbol, y el fútbol argentino es requerido en todas partes del mundo y lo que estamos cobrando es una vergüenza. Por eso los clubes, que tenemos infinidad de problemas, tenemos que ponernos los pantalones largos y discutir".

El presidente de Lanús indignado por los montos del fútbol argentino

Tras comparar los montos con los que perciben los clubes chilenos, Nicolás Russo comparó también el gasto que tienen los equipos en Argentina y puso a la par la situación con la de los clubes de Europa. "A ver, yo te digo esto, los clubes estamos pagando valores que se pagan en un club mediano de España o chico. ¿Sabés cuánto cobra ese club? 53 millones y medio de euros. ¿Sabés cuánto cobra acá? 3 millones de dólares", explicó el dirigente de 67 años.

Y para cerrar, apuntó contra los canales que televisan el fútbol argentino y dijo: "Pero lo más lindo no es que están pagando lo justo, se están llenando de dinero las empresas que manejan los derechos de televisión. Y bueno, este año va a haber una discusión muy fuerte. Pero si hay que romperlo, hay que romperlo".