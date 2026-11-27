El mercado de pases de cara a la temporada 2027 empieza a tomar temperatura y promete un duelo directo entre los dos gigantes del fútbol argentino. River decidió dar el primer paso formal y puso en su radar a Nicolás Tagliafico , actual futbolista del Olympique de Lyon, sumándose así a la disputa que ya tenía como protagonista a Boca.

Según trascendió en las últimas horas, el presidente de la institución de Núñez, Stefano Di Carlo, recibió en las oficinas del estadio Monumental a Kristian Bereit, agente del lateral izquierdo de la Selección Argentina . El objetivo de la cumbre fue interiorizarse sobre la situación contractual del jugador de 34 años y sondear su predisposición para pegar la vuelta al país.

Siempre presente. En qué benefició a Tagliafico las ausencias de De Paul y Otamendi

Cabe señalar que en los últimos años se lo nombró a Nicolás Tagliafico para regresar a Banfield o a Independiente, clubes en los cuales jugó en la Argentina. En caso de concretar su llegada a River o Boca sería el tercer club de nuestro país para el futbolista que ya anunció su retiro de la Selección Argentina tras el Mundial 2026.

La búsqueda de River responde a una urgencia futbolística. A lo largo del último año, el puesto de lateral izquierdo sufrió demasiados altibajos debido a las reiteradas molestias físicas de Marcos Acuña, cuya continuidad para el próximo año es una incógnita. Ante este panorama, el cuerpo técnico y la secretaría técnica coinciden en que necesitan incorporar jerarquía probada para cubrir esa banda.

El contexto del defensor en Francia juega a favor de los clubes argentinos. Nicolás Tagliafico tiene vínculo vigente con el Olympique de Lyon hasta el 30 de junio de 2027. Esto significa que, a partir de enero, estará en condiciones reglamentarias de firmar un precontrato como agente libre para sumarse a mitad de año, o bien negociar una salida anticipada en el mercado de verano a cambio de un resarcimiento económico accesible. A esto se suma que, tras superar una lesión muscular en el último semestre, perdió terreno en la consideración del entrenador del conjunto francés y ve con buenos ojos cambiar de aire para sumar rodaje.

Nicolás Tagliafico en el Lyon de Francia.

Un Superclásico en el mercado de pases

El interés de River choca directamente con los planes de la Ribera. Boca sigue de cerca la situación de Nicolás Tagliafico desde hace semanas, proyectándolo como el reemplazante ideal en caso de concretar una venta de Lautaro Blanco al exterior. Con ambos clubes alertas, la decisión final quedará en manos del propio futbolista, quien también mantiene un fuerte lazo afectivo con Independiente, aunque las limitaciones financieras del club de Avellaneda lo dejan un paso atrás en la disputa.

Por el momento, desde Núñez aclaran que no se elevó una propuesta económica formal, pero la reunión en el Monumental dejó en claro que River está dispuesto a dar pelea para sumar a otro campeón del mundo a sus filas.