Según revelaron, María Susini comenzó un romance con un amigo de Facundo Arana y este noviazgo no le cayó nada bien al galán. Se trata del representante de Abel Pintos y el propio actor solía ayudarlo a difundir sus proyectos.

En LAM, en América TV , contaron que se trata de Marcelo González, representante de Abel Pintos. Según la versión que difundieron en el programa, el empresario y María Susini se estarían viendo desde hace seis meses.

“Hace seis meses está con una persona y está muy contenta. Me llaman y me dicen: ‘Está todo podrido por esto’. El pretendiente nuevo de María Susini y con quien estaría en una relación sería un empresario”, contó Pepe Ochoa en LAM.

Incluso ventilaron que el último encuentro fue hace unos días: “El fin de semana compartieron un asado en el campo de Abel Pintos. A raíz de ese dato, fui recabando para llegar al quid de la cuestión. Estaría en relación con Marcelo González, representante de Abel Pintos”.

Facundo Arana y María Susini, separados.

Los detalles del romance de María Susini

Pepe Ochoa contó que Facundo Arana y Marcelo González habrían sido muy amigos, y que esa cercanía explicaría el malestar del actor ante la versión del supuesto romance con María Susini.

“El hijo de Marcelo y uno de los hijos de Facundo y María van a todos los recitales de Abel Pintos. A Facundo le habría jodido porque eran muy amigos. Él se prestaba mucho a la prensa de lo que Marcelo hacía en Mar del Plata. Tenía un espacio, un teatro, y Facundo iba siempre…”, contaron en el ciclo de América TV.