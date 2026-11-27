Luego de separación con María Susini y en medio de varios rumores de reconciliación, Facundo Arana atraviesa un complicado momento familiar e incluso está alejado de sus hijos. Además, salió a la luz un nuevo conflicto dentro de su entorno.

"Hablé con una persona que me dijo que Facundo y su familia no tienen contacto", reveló Pepe Ochoa en LAM, en América TV , sobre este nuevo escándalo.

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El conflicto comenzó hace cerca de un año, cuando India, la hija de Facundo Arana , sufrió una grave caída del caballo durante una competencia de equitación. En aquel momento trascendió que el actor fue de urgencia a la clínica, pero no pudo entrar por una orden directa de su ex.

Mientras que ahora, en LAM, Pepe Ochoa dio a conocer la trama detrás de aquella prohibición: "Hablé con una persona que me dijo que Facundo y su familia no tienen contacto".

Otro conflicto para Facundo Arana

Pepe Ochoa contó también que luego prohibir el ingreso de Facundo Arana a la clínica donde estuvo su hija tras su accidente, María Susini también decidió "que siquiera tenga autorización para ingresar al country de Pilar en donde viven".

"Hace tiempo vienen arrastrando una situación un poco complicada con una de sus hijas, lo que llevó a que María decidiera que Facundo ni siquiera tenga autorización para ingresar al country de Pilar en donde viven", contó Pepe Ochoa antes de revelar el origen del distanciamiento.

El actor Facundo Arana en medio de su separación ya hay rumores de un nuevo amor.

El distanciamiento es total y responde a la postura que el actor adoptó frente a un tema personal de la adolescente, lo que generó un rechazo generalizado en su círculo íntimo. "Facundo está aislado de su familia y la frase es: ‘No lo reconocemos’", sostuvo el periodista.

El motivo de aquel episodio en el centro de salud estuvo vinculada directamente con la vida sentimental de la joven y la diferencia de opiniones entre sus padres.

"No lo dejaron entrar a la clínica porque Facundo rechazaba el vínculo de su hija con su novio [...] No estaba en contra, pero le decía ‘tenés 18 y él es tu profesor que tiene 40’", sumaron.

"María estaba a favor. Facundo no estaba en contra, pero le decía ‘tenés 18 y él es tu profesor que tiene 40’", cerró Pepe Ochoa sobre el planteo que terminó por alejar al actor de su hija y de toda su familia.