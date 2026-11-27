Este fin de semana en Lomas de Zamora dos bandas le rendirán tributo a Soda Stereo y un grupo recordará los 35 años de “La Mosca y la Sopa” , de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Desde Uruguay llegarán Alejandro Balbis y Jesús Fernández.

En el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora, Manuel Castro 262, el viernes a las 21 tendrá lugar la muestra anual de la Escuela de Comedia Musical del Distrito . El sábado a las 14,30 será el turno de la Orquesta Plato Volador.

El sábado y el domingo a las 19,30 sale a escena “Pulgarcita”, Una historia sobre la amistad, la libertad y la alegría de encontrar el propio lugar, para compartir en familia.

“Ruido Blanco”, una obra de Yanina Garín y con dirección de Florencia Cibeira , sale a escena el sábado a las 21 en la Sala Sudaka de Lomas de Zamora, Portela 82.

Alejandro Balvis y Jesús Fernández, dos referentes de la murga uruguaya y la música popular rioplatense, se juntan para un espectáculo lleno dé anécdotas y canciones el sábado a las 21 en Conurbania Parque de Banfield, Alsina 251.

La banda de rock Matamaim sonará en vivo con sus canciones el viernes a las 21 en su regreso a la región en El Refugio de Banfield, Maipú 540.

En Cultura del Sur de Temperley, Meeks 1066, el viernes a las 22 Una Banda Redonda le rinde homenaje a los 35 años “La Mosca y la Sopa”, el disco de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El sábado habrá una peña con artistas en vivo.

El Cuarto Soda, la banda tributo a Soda Stereo, sonará en vivo con el espectáculo “Me verás volver Vol. 2” el viernes a las 20,30 en El Padilla de Temperley, Meeks 1066.

En la Antigua Fábrica Bar de Temperley, Meeks 1433, el viernes a las 21 sonará la banda Makena y el sábado habrá un tributo a Mick Jagger.

“Ray. Una ópera rock o algo así”, con dirección de Santiago Miniño, pisa las tablas el sábado a las 21 en Las Nobles Bestias de Temperley, 14 de Julio 142.

En Villa Turdera, Suipacha 25, el sábado a las 20 sonará en vivo Secuencia Inicial, una banda tributo a Soda Stereo integrada con músicos de la región.