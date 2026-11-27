Gabriel Hauche , uno de los futbolistas más regulares de Temperley , utilizó su cuenta de Instagram para realizar un balance de la campaña del equipo en el Torneo de Primera Nacional , en el cual fue protagonista a pesar del bajón en el final. “Qué lindo fue poder disfrutar todo este año”, afirmó el Demonio.

El delantero tuvo un nivel superlativo, fue la voz de la experiencia, el referente de los más jóvenes y su vigencia quedó demostrada en cada presentación del equipo de Nicolás Domingo , una de las revelaciones de la temporada.

“Se termina un año deportivo lleno de emociones, con momentos hermosos que van a quedar para siempre y otros que nos van a dejar grandes aprendizajes”, sostuvo el oriundo de Remedios de Escalada.

Temperley tuvo los altibajos que tienen todos los equipos en algún momento del campeonato. Pasó de estar ocho fechas sin triunfos a una racha de nueve sin derrotas. Alternó luces y sombras, hasta la eliminación ante Ciudad de Bolívar.

En la balanza del debe y el haber, Gabriel Hauche agregó que “siempre tratando de valorar y disfrutar las buenas, pero también de levantarse y seguir adelante cuando los resultados no son los que uno desea”.

Un mensaje a todo Temperley

También hubo reconocimientos, porque detrás de un equipo hay una maquinaria apoyando y sosteniendo la campaña. “Y un agradecimiento especial a toda la gente que estuvo, que acompaña siempre y que sabemos que van a seguir estando. Porque eso también es Temperley, su gente, su pasión y ese sentido de pertenencia que lo hace tan especial”, afirmó.

Gabriel Hauche fue el goleador de Temperley.

Finalmente expresó: “Feliz y agradecido de ser parte de este grupo y de este hermoso club que significa muchísimo en mi vida. ¡AGUANTE TEMPERLEY!”.

Otro año con Gabriel Hauche

El contrato de Gabriel Hauche con Temperley finaliza en diciembre, pero la idea es extenderlo una temporada más. Este viernes cumple 40 años, pero está más vigente que nunca y dio sobradas muestras de su entereza física y futbolística.

Fue el artillero con nueve goles (Atlanta, San Martín de San Juan -2-, Atlético de Rafaela, Gimnasia y Tiro de Salta, Los Andes, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Atlético Güemes y Ciudad de Bolívar).

Fue citado en 32 partidos: 22 titularidades, siete veces ingresó y en tres estuvo en el banco. Recibió ocho tarjetas amarillas. Y sumó uno más en Copa Argentina, previo al inicio de la temporada de Primera Nacional.