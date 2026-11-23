Mauro Casoli se erigió en la figura de Talleres de Escalada en la tanda de penales frente a Real Pilar (4-3) que le dio a su equipo e pasaje a las semifinales del Torneo Reducido de Primera B. El arquero atajó dos para sellar la clasificación en el estadio Pablo Comelli.

El resultado global fue 2-2: Real Pilar ganó en la ida 2-1 y Talleres de Escalada 1-0 en la revancha, con gol de Nicolás Malvacio . Esto obligó a definir desde los 12 pasos, donde el local metió los cuatro y Mauro Casoli atajó los remates de Marcos Riquelme y Joaquín César. En la próxima instancia espera Deportivo Camioneros.

Talleres de Escalada fue permanente animador de la temporada, pero no le alcanzó para ser campeón y ascender directamente. Por eso el arquero se lo dedicó al hincha que acompañó siempre.

“Una alegría inmensa, se me vienen un montón de emociones. Feliz de poder retribuirle a la gente todo lo que bancó ese año”, describió el oriundo de Lanús, de asistencia perfecta en 2026.

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La confianza que intuía Mauro Casoli se manifestó en la tarde del sábado. Si bien los penales eran la última instancia, el portero siempre confió en sus compañeros y en sus condiciones.

“No por agrandarme, pero sí. Lo vine hablando con mis compañeros, desde el lunes les venía diciendo que si íbamos a la tanda de penales me sentía muy seguro, con mucha confianza en ese aspecto y salió todo bien por suerte”, afirmó quién esta temporada tuvo la chance de respaldar al equipo desde el arco.

Cuando la confianza lo es todo

Confiar es la palabra que lo acompaña y tiene grabada en la piel de uno de sus brazos. “La clave de mi vida es confiar. Creo que la confianza es muy clave en el fútbol y mucho más en el puesto de arquero. Por eso lo tengo tatuado. Me viene acompañando y ayudando hasta ahora”, destacó uno de los pilares de la campaña.

La muralla de Talleres de Escalada.

Para Mauro Casoli, la seguridad de saberse seguro en los duelos mano a mano valen más que el estudio de los ejecutores: “La verdad mucho no los había estudiado, conocía a colegas del fútbol, pero me siento con mucha seguridad en los penales, me tocaron varias tandas en inferiores. Estaba confiado y así fue”.

El mejor arquero de la Primera B

En las 42 fechas de la fase regular de la Primera B, Mauro Casoli tuvo el arco menos vencido, recibiendo tan solo 27 goles.

Arsenal sufrió uno más, pero Julián Lobelos no fue convocado en la última fecha. También Juan Martín Rojas de Villa Dálmine completó todos los partidos de la temporada hasta la eliminación en el Torneo Reducido a manos de Deportivo Camioneros.

Para su cuenta personal, el “1” se llevó otro récord al mantener en 23 oportunidades su arco en cero. El sueño de Talleres de Escalada para regresar a la Primera Nacional después de un año comienza desde el arco. Y tiene nombre y apellido: Mauro Casoli.