La caída por 3-1 frente a River en el estadio Monumental no solo marcó el cierre de la temporada para el equipo de Mauricio Pellegrino, sino también el punto final para uno de los referentes de su plantel. Con la voz quebrada y visiblemente conmovido tras el pitazo final, Ramiro Carrera detuvo su marcha para anunciar oficialmente su salida de Lanús luego de tres años en la institución.

Paradójicamente, el volante se despidió de la red en su última función: a los 32 minutos del primer tiempo, había estampado el 1-1 parcial tras conectar un centro atrás de Agustín Medina. Sin embargo, el resultado adverso y el final de su vínculo contractual precipitaron un adiós cargado de gratitud.

En una breve y sentida declaración pública, Ramiro Carrera agradeció al club, pidió disculpas por la derrota y confirmó su partida al vencerse su contrato el próximo 31 de diciembre. "Hoy fue mi último partido con esta camiseta", resumió el mediocampista visiblemente emocionado, remarcando el apoyo del hincha tanto en las buenas como en las malas.

"El hincha estuvo siempre. Hemos pasado momentos complicados, quizás no tan malos, pero sí complicados y también hemos pasado momentos muy lindos. Los quiero mucho y siempre voy a estar apoyándolo donde me toque. Estando afuera siempre voy a querer que a Lanús le vaya bien", sostuvo.

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Un ciclo dorado para Ramiro Carrera en Lanús

A sus 33 años, el volante cierra su etapa en Lanús con un balance de 112 partidos oficiales y 10 goles. Su paso quedará grabado en la memoria del hincha por haber sido protagonista de la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026.

Aunque no precisó cuál será su próximo destino profesional, su adiós definitivo abre interrogantes en el plantel de cara a un cierre de año que también mantiene en vilo la continuidad del técnico Mauricio Pellegrino.

Las emotivas declaraciones de Ramiro Carrera en su despedida de Lanús

"Voy a hablar un minutito nomás y no voy a responder ninguna pregunta. Llevo tres años en el club. Quiero agradecerles, pedirles perdón por lo que pasó recién, por haber perdido el partido, pero agradecerle a la gente por estos tres años que estuve en el club”, expresó Ramiro Carrera luego de la derrota ante River en el Monumental.

Por último, concluyó: “La verdad es que fueron maravillosos. Estoy realmente muy feliz con todo lo que vivimos acá. Muy agradecido a mis compañeros, a toda la gente que trabaja en el día a día, me emociona".