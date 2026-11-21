Visitar el estadio Monumental se ha convertido en una verdadera pesadilla para Lanús . Si bien el conjunto Granate suele hacerse fuerte en los duelos de eliminación directa contra River , los números globales en condición de visitante reflejan una racha adversa que ya cumple 13 años.

La misma amenaza con convertirse en un factor psicológico clave de cara al cruce mano a mano de este domingo, ya que la última alegría de Lanús en el Estadio Monumental se remonta al 6 de noviembre de 2013, una noche inolvidable para los hinchas Granates. En aquella oportunidad, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, el equipo dirigido entonces por Guillermo Barros Schelotto dio el golpe al imponerse por 3-1 (con goles de Diego González, Santiago Silva y Víctor Ayala), sellando su pase a las semifinales tras el 0-0 de la ida.

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Desde aquel triunfo copero, el estadio de River se transformó en terreno vedado para el Granate. En los últimos 13 años, Lanús acumuló siete visitas consecutivas sin victorias en Núñez, cosechando apenas dos empates y cinco derrotas. Ni siquiera en su época más gloriosa a nivel internacional logró quebrar el maleficio en ese escenario: en las recordadas semifinales de la Copa Libertadores 2017, cayó 1-0 en la ida disputada en el Monumental antes de lograr la histórica remontada 4-2 en La Fortaleza.

El panorama no mejora si se amplía la lupa al historial reciente en cualquier cancha. Lanús no derrota a River desde febrero de 2018 (1-0 en el Sur por la Superliga). En los ocho enfrentamientos posteriores entre ambos, el Millonario impuso su jerarquía con seis triunfos y dos igualdades, incluyendo el último antecedente en Núñez: victoria local por 1-0 en febrero de 2025.

A nivel histórico general en el Monumental, la superioridad de River también es contundente, con 38 victorias contra apenas 14 de Lanús y 11 empates en 63 presentaciones oficiales.

Un historial general negativo de Lanús ante River

En cuanto al historial general en todas las canchas la supremacía de River es mucho mayor. Ambos equipos se enfrentaron en 142 oportunidades, con una amplia ventaja de 48 partidos para el Millonario: 78 victorias de River, 30 triunfos de Lanús y 34 empates.

Este domingo desde las 19, el equipo conducido por Mauricio Pellegrino tendrá una prueba de fuego doble. Por un lado, defender su notable paternidad en los cruces eliminatorios ante River; por el otro, derribar de una vez por todas el muro de Núñez y ponerle fin a una sequía que lleva más de una década.