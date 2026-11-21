Detuvieron a tres delincuentes que se hicieron pasar por policías para cometer un robo en un supermercado. Hubo allanamientos en Lomas de Zamora y varias localidades del Conurbano bonaerense.

La investigación empezó a partir de un robo ocurrido en un supermercado ubicado en la esquina de Cuyo y General Juan Martínez, en Ituzaingó . Seis ladrones armados irrumpieron en el lugar utilizando ropa de la Policía Federal Argentina para engañar a los presentes.

Narcotráfico. Llevaba más de 600 kilos de cocaína en un camión y terminó detenido en Lomas

Una vez dentro del negocio, los delincuentes redujeron violentamente a los dueños y a los clientes que estaban comprando. Robaron 5 millones de pesos de la recaudación y varios teléfonos celulares, y luego escaparon.

Tras la denuncia, la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 descentralizada de Ituzaingó. Mediante análisis de cámaras de seguridad, lograron reconstruir la ruta de los delincuentes y descubrir domicilios vinculados a la banda.

La investigación llegó a Lomas

Arma incautada durante los allanamientos a los falsos policías.

A partir de las pruebas obtenidas, efectivos de la DDI de Morón realizaron allanamientos en los partidos de Lomas de Zamora, La Matanza, Merlo, Morón y Tres de Febrero. De esa manera lograron tener a tres sospechosos.

Según informaron fuentes policiales, se trataba de una mujer de 57 años y dos hombres de 57 y 58 años. Los tres habrían participado del asalto al supermercado.

En los operativo, incautaron una pistola Bersa calibre 380, municiones calibre 32, teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo. Además, incautaron una Volkswagen Amarok, una Toyota Hilux SW4 blindada y un Peugeot 208 blanco en el cual se habrían trasladado los ladrones.

Tras la detención de los tres sujetos, sigue la investigación para determinar la responsabilidad de cada uno y encontrar al resto de los prófugos. El caso fue caratulado como “robo agravado por el uso de arma de fuego cometido en banda y con falsa calidad simulada”.