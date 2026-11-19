Otermín lanzó el Clúster Energético y Minero para impulsar empresas de Lomas.

El intendente Federico Otermín presentó en Lomas de Zamora el Clúster Energético y Minero, una iniciativa que reúne a más de 20 empresas metalúrgicas y de servicios industriales. El espacio, impulsado junto con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y el Instituto Comunidad, busca fortalecer al sector y facilitar su llegada a nuevos mercados.

El proyecto fue presentado durante un encuentro realizado en el Municipio, del que participaron representantes de las empresas que integrarán este espacio de articulación. La propuesta cuenta también con el respaldo del Gobierno de la provincia de Buenos Aires.

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La iniciativa apunta a generar herramientas para que las firmas locales puedan ampliar sus capacidades productivas, mejorar su competitividad y acceder a nuevas oportunidades comerciales, especialmente en los sectores energético y minero.

Durante la presentación, Otermín destacó la importancia de fortalecer el entramado empresarial del distrito y vinculó el crecimiento de las compañías con la generación de puestos de trabajo y nuevas inversiones en los barrios.

Uno de los objetivos de la gestión municipal es acompañar a las empresas locales para que puedan expandirse.

En ese sentido, sostuvo que uno de los objetivos de la gestión municipal es acompañar a las empresas locales para que puedan expandirse y, de esa manera, incrementar la contratación de trabajadores.

El jefe comunal también hizo referencia al complejo escenario económico nacional y planteó la necesidad de impulsar políticas que tengan a la innovación, la producción y el empleo como ejes del desarrollo.

Finalmente, señaló que el nuevo Clúster Energético y Minero busca contribuir a que las empresas de Lomas de Zamora puedan proyectarse internacionalmente bajo criterios de sustentabilidad.