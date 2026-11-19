La Cooperativa de Trabajadores Metalúrgicos de Llavallol (Cotramel) cumplió ocho años desde el conflicto que marcó el comienzo de la recuperación de la ex fábrica Canale. El 30 de octubre de 2018, sus trabajadores recibieron los telegramas de despido y comenzaron una lucha que permitió mantener la planta en funcionamiento.

El aniversario tiene un significado especial para los integrantes de Cotramel, ya que recuerda tanto el difícil momento que atravesaron como el nacimiento de un proyecto colectivo que permitió recuperar sus fuentes de trabajo.

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En aquella jornada de 2018, la empresa despidió a sus empleados en medio de un proceso de quiebra y después de varios meses de salarios adeudados. Frente a ese escenario, los trabajadores organizaron un acampe en las puertas de la fábrica para impedir el vaciamiento de las instalaciones y defender sus puestos laborales.

Con el paso del tiempo, el conflicto derivó en la conformación de la Cooperativa de Trabajadores Metalúrgicos de Llavallol, que logró hacerse cargo de la histórica planta que había pertenecido a Canale.

Uno de los trabajadores recordó el significado de la fecha y destacó el contraste entre aquel episodio y el camino recorrido desde entonces. "Es un triste aniversario. Pero el comienzo de todo lo lindo que vino después", expresó.

Una cooperativa en medio de la crisis industrial

A ocho años de aquel conflicto, Cotramel continúa con su actividad productiva en Llavallol, aunque atraviesa dificultades vinculadas al contexto económico y a la caída del mercado de alimentos en conserva.

En diálogo con La Unión, Nicolás Macchi describió los problemas que enfrenta actualmente la cooperativa. Entre ellos, mencionó la rotura de una línea de producción, cuya reparación depende de un repuesto que debe llegar desde Suiza.

También advirtió sobre la competencia de envases importados de Chile y Perú, que ingresan al mercado con precios más bajos y mejores condiciones de financiación para los compradores.

La fábrica Canale nació en 1875 como una panadería fundada por José Canale en Buenos Aires y creció hasta convertirse durante el siglo XX en una pujante fábrica de cientos de empleados.

El trabajador señaló, además, que los ingresos de los integrantes de la cooperativa no alcanzan para cubrir la canasta básica y que las herramientas de asistencia estatal resultan insuficientes para sostener la actividad.

De esta manera, el octavo aniversario encuentra a Cotramel con una historia de organización y resistencia detrás, pero también frente a un escenario complejo para la industria nacional y el sostenimiento del trabajo.