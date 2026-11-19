Todo lo recaudado de la colecta que inició la Parroquia de Banfield será para el Merendero Familia Arco Iris de Santa Marta.

Con el fin de ayudar al Merendero Familia Arco Iris del Barrio Santa Marta de Lomas, la Parroquia el Buen Pastor de Banfield inició una colecta para juntar fondos. Con lo recaudado se va a adquirir mercadería con el propósito de cocinar y entregar viandas en la Nochebuena a los vecinos del barrio.

El contacto entre la parroquia y el merendero nace gracias al Colegio Lourdes de Banfield . Adriana Arias, la responsable del comedor ubicado en Terrada 1373, Santa Marta , especificó: "Los alumnos tenían que presentar un proyecto solidario a los profesores y eligieron trabajar para los chicos de nuestro Comedor. Nos buscaron por redes, me llamaron y desde ese entonces se inició el compromiso ya que siempre se acercan con donaciones de ropa y nos ofrecen colaboraciones de la parroquia".

Reprogramado. Confirman la nueva fecha en Lomas para festejar los 40 años del disco Oktubre de Los Redondos

En esta colecta que estará activa hasta el 14 de diciembre buscan recaudar fondos. "Nosotros queremos cocinar para unas 85 familias del barrio. Estamos pidiendo donaciones para comprar bolsas de papa, pollo para entregar con alguna ensalada y una gaseosa", contó la responsable del merendero.

La cena la entregan todos los años, el 24 de diciembre alrededor de las 20 para que las familias tengan algo para compartir en la mesa de la Nochebuena y este año no quieren que sea la excepción.

Como colaborar de la colecta que inició la parroquia de Banfield

Quienes quieran colaborar con la iniciativa de la Parroquia el Buen Pastor de Banfield simplemente pueden hacerlo a través de una simple transferencia por el valor que cada uno pueda aportar.

Se pide que envíen el dinero al alias: el.buen.pastor.1138 y luego hay que mandar el comprobante al siguiente número de WhatsApp: 1172397764 con la palabra escrita que diga "gesto".

Además de la cena, Adriana contó que va a entregar los regalos de Papa Noel a los más de 100 chicos que se van a acercar al merendero de Santa Marta. "Los presentes ya los tengo, sólo faltan juntar algunos, pero la idea es llegar a sacar una sonrisa a unos 115 niños que siempre se acercan al espacio", aseguró y agradeció al preceptor del Colegio Lourdes que también trabaja en la parroquia por llevar adelante esta colecta.

"La situación está complicada y ellos nos están ayudando para que la cena para la Nochebuena esté presente como cada año y esperamos lograrlo gracias a la colaboración de los vecinos", concluyó la responsable de Familia Arco Iris que cumplió 11 años de historia.

Para más información ingresar al Facebook/Comedor Flia Arco Iris o en el Instagram: @comedor.flia.arco.iris