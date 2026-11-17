Los Bomberos Voluntarios de Lomas en pleno rescate de los cuatro menores que se subieron al tanque del barrio.

Un hecho inesperado se produjo anoche en la Plaza de Santa Marta donde los Bomberos de Lomas fueron protagonistas al rescatar en altura a cuatro menores que se habían subido al tanque del barrio. Fue alrededor de las 22 cuando recibieron el aviso y se dirigieron al lugar con la unidad escalante, que permite hacer rescates en altura.

Los Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora se desplazaron con tres dotaciones y 14 Bomberos a cargo del segundo Jefe del Cuerpo Comandante, Federico Vicente a la Plaza Santa Marta que está ubicada en la intersección de las calles Valparaíso e Intendente Tavano donde los cuatro menores de edad se habían trepado al tanque.

Según detalló el jefe del Cuerpo de Bomberos de Lomas de Zamora, Gustavo Liuzzi todo comenzó con una travesura: "Se subieron cuatro chicos de entre 10 a 14 años que se subieron, pero después no podían bajar, comenzaron a gritar y nos llamaron".

Tanto los padres y los hermanos esperaron abajo durante todo el rescate que, según comentaron no duró más de 10 minutos. El personal especializado trabajó en el lugar para que los chicos bajen sanos y salvos por la enorme unidad escalante.

El estado de los menores rescatados por los Bomberos de Lomas

Los bomberos que estuvieron en el lugar contaron que los chicos estaban muy asustados, pero ellos los calmaron para que el rescate no tuviera inconveniente alguno. "Tardamos unos 10 minutos para llegar al lugar y enseguida se trabajó para que los chicos bajen sanos y salvos", contó Liuzzi.

La unidad escalante tiene 30 metros de altura y la debe manejar siempre, el personal especializado. La plaza en horas de la noche se llenó de vecinos que quisieron presenciar el rescate. Ante semejante escenario, desde las redes todos los vecinos agradecieron la óptima participación de los bomberos que llegaron a tiempo.

El video del rescate: