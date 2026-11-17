Tras la explosión y el incendio en Remedios de Escalada este martes comenzará la pericia de ADN sobre las muestras correspondientes al cuerpo hallado en el lugar, con el objetivo de establecer su identidad.

Además, fuentes judiciales informaron a La Unión que fue reducido de 150 a 50 metros, una medida que permitirá el regreso paulatino de los vecinos a sus hogares y el avance de las tareas para restablecer los servicios.

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Según precisaron, la decisión se tomó durante una reunión interdisciplinaria realizada el lunes, de la que participaron representantes de la UFI 6 de Avellaneda - Lanús, Metrogas, Edesur, el Ente Regulador, Defensa Civil, Bomberos del Municipio de Lanús y Bomberos de la Provincia.

En ese encuentro se resolvió reducir el área bajo restricción, aunque el sector comprendido dentro de los 50 metros continuará bajo resguardo.

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Restablecen servicios y autorizan demoliciones tras la explosión

La reducción del perímetro busca permitir que los habitantes de las zonas afectadas puedan regresar progresivamente a sus viviendas y que las empresas avancen con la restitución de los suministros.

De acuerdo con el comunicado oficial, algunos sectores ya comenzaron a recuperar los servicios, luego de que Bomberos considerara concluidas las tareas periciales en esas áreas.

También se autorizaron trabajos de demolición, aunque únicamente en determinados sectores y de manera parcial. La medida no alcanza a la totalidad del área afectada.

Pericias de ADN para identificar a la víctima de la explosión

Por otra parte, este martes se iniciará el análisis de ADN de las muestras correspondientes al cuerpo hallado en el lugar de la explosión, con el propósito de determinar su identidad.

Desde la Fiscalía informaron que las muestras fueron remitidas el lunes al laboratorio de Junín. Sin embargo, aclararon que todavía no es posible establecer cuándo estarán disponibles los resultados, ya que se trata de un procedimiento técnico que requiere tiempo de procesamiento y análisis.