Más de 400 jóvenes de Lomas participaron del cierre de Futuro y Memoria 2026.

Más de 400 jóvenes de Lomas de Zamora participaron del encuentro de cierre de Futuro y Memoria 2026 , que se realizó en la República de los Niños, en La Plata. La jornada reunió a estudiantes de distintos tipos de escuelas, jóvenes de sedes de Envión y representantes de instituciones comunitarias.

La delegación lomense estuvo integrada por alumnos de establecimientos educativos públicos, privados y especiales, además de participantes de las sedes de Envión de 17 de Noviembre, Centenario, Fiorito Norte e Independencia.

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Uno de los reconocimientos de la edición tuvo como protagonista a la Escuela Nuestra Señora de los Milagros de Banfield, que fue distinguida por las producciones realizadas en el marco del programa.

Los jóvenes crearon una producción audiovisual para publicarla en TikTok, en formatos documentales, literarios, teatrales o plásticos. Los ejes de trabajo fueron: producciones culturales y resistencias; políticas, memorias y organización colectiva; y economía, trabajo y proyecto de país.

Por su parte, “Mayores con Derechos” buscó visibilizar los aportes de las personas mayores y su rol activo en la sociedad, además de contrarrestar prejuicios y estereotipos sobre la vejez. Los participantes armaron producciones artísticas y culturales con fotografías, videos, relatos orales o escritos, poemas, dibujos, murales o canciones.

Futuro y Memoria convocó durante 2026 a más de 18.000 jóvenes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

El encuentro contó con la participación del gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Juan Martín Mena; el intendente de La Plata, Julio Alak; y Nora Ungaro, sobreviviente del terrorismo de Estado, entre otras autoridades y referentes.

Una propuesta que reunió a 18.000 jóvenes bonaerenses

Futuro y Memoria convocó durante 2026 a más de 18.000 jóvenes de distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La iniciativa busca generar espacios de reflexión sobre la historia argentina y fortalecer el compromiso de las nuevas generaciones con los derechos humanos.

A través de distintas formas de expresión, los participantes pudieron elaborar producciones y compartir sus miradas sobre el pasado, en una propuesta que promueve la construcción colectiva de la Memoria, la Verdad y la Justicia.