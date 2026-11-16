Un camionero fue detenido en el barrio Parque Barón de Lomas de Zamora , luego de que lo sorprendieran transportando más de 600 kilos de cocaína. El operativo derivó en varios allanamientos para desarticular una banda que vendía drogas.

El procedimiento ocurrió la semana pasada. Efectivos de la Policía Bonaerense interceptaron un camión Iveco color blanco, conducido por un hombre de 34 años , oriundo de la ciudad de San Bernardo, provincia de Chaco.

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Los uniformados revisaron el vehículo y descubrieron un doble fondo acondicionado sobre el chasis. En ese lugar, había ocultos 586 ladrillos compactos de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 615 kilogramos . Los paquetes tenían grabado el logo de un carpincho, marca colocada para identificar el cargamento de drogas.

Ante esta situación, los policías detuvieron al conductor del camión . Le incautaron tres teléfonos celulares que serán peritados y también secuestraron el camión. Tanto el detenido como los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía Federal N°2 de Lomas de Zamora.

El camión que transportaba la droga en Lomas de Zamora.

El procedimiento fue clave para desentramar una compleja maniobra de transporte y venta de drogas que era investigada desde julio de este año por el Departamento Antinarcóticos Interior de la Policía del Chaco.

De Lomas de Zamora a Chaco

La droga encontrada en Lomas derivó en varios allanamientos en Chaco.

A partir del operativo en Lomas de Zamora y del avance de la investigación en Chaco, se realizaron otros cinco allanamientos en distintos domicilios y establecimientos rurales de dicha provincia, en Presidencia Roque Sáenz Peña, Villa Ángela y San Bernardo. Los agentes identificaron a tres sospechosos que fueron notificados de la causa.

En los operativos se incautaron una máquina contadora de billetes, $2.800.800 en efectivo, una pistola calibre 9 milímetros, tres cargadores con 31 cartuchos, dos balanzas, un camión Volkswagen blanco con modificaciones para ocultar drogas, un acoplado, una camioneta Toyota Hilux con patente apócrifa y numeraciones adulteradas, dos notebooks, 11 teléfonos celulares, una tarjeta de memoria, una tablet Samsung, y cuatro pendrives.

Ahora los investigadores se enfocan en establecer qué vinculo había entre las personas involucradas, los vehículos secuestrados por la Policía y el cargamento de cocaína descubierto en Lomas de Zamora.