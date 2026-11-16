La China Suárez se comunicó con la China Suárez.

En medio de su disputa medíatica con Wanda Nara, la China Suárez le mandó un mensaje en vivo a Moria Casán . La actriz se comunicó con ella luego de que la conductora le preguntara por el nuevo enfrentamiento con la empresaria.

“El mensaje de La China mañana no. Lo tengo acá, el mensaje de la China Suárez. Mi amor, claro, acá lo tengo”, dijo la conductora de El Trece sobre el cierre de su ciclo de este lunes.

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Luego insistió para leerlo en vivo al fin de su programa. “Después de todo el escándalo vamos a leer el mensaje que me mandó La China”, siguió Moria Casán.

Nazarena Di Serio le avisó a Moria Casán que el descargo de la China Suárez ya se estaba viendo en vivo en pantalla: “Lo tenés atrás tuyo, Mo, mirá”.

“‘Hola, diosa, ¿cómo estás? Gracias por tu amor siempre’, porque yo la llamé para ver si querían hablar”, leyó Moria Casán con las aclaraciones pertinentes.

Casán Casán destacó “mirá, dice ‘gracias por tu amor siempre. Es un tema de ellos como expareja y familiar en donde yo no me meto, así que no tengo nada para decir’”.

“‘En un futuro charlamos de cosas lindas y trabajo’. Y al final me dice ‘estás diosa como siempre’ y que siempre que nos ve”, terminó de leer la conductora.

Moria Casán cerró el programa dándole a la actriz: “Muchísimas gracias. Nuevamente, muchísimas gracias a todos, gracias por imponernos y por vernos todos los días en La mañana con Moria”.