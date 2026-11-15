La guerra Wanda Nara - China Suárez: se metió Benjamín Vicuña con un extraño posteo

Benjamín Vicuña se metió en la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez con un extraño posteo.

Benjamín Vicuña quedó indirectamente involucrado en la repercusión del nuevo enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suáre z. En medio de los mensajes cruzados entre ambas, el actor chileno compartió una fotografía de su hijo Amancio que llamó la atención por el momento elegido para publicarla.

La imagen apareció en las historias de Instagram del artista y mostró al pequeño, fruto de su relación con la China Suárez , durante una escena cotidiana lejos de las polémicas mediáticas que protagonizan sus padres.

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En la postal se lo observa de espaldas, parado sobre el césped de una cancha y con una camiseta de la Selección argentina que lleva el número 10.

La fotografía fue tomada durante el atardecer y tuvo como protagonista al menor, que también es hermano de Magnolia, la otra hija que Benjamín Vicuña tuvo con la actriz.

La publicación de Benjamín Vicuña en medio de la pelea entre Wanda Nara y la China Suárez

El momento en que el actor decidió compartir la imagen fue uno de los detalles que despertó curiosidad. Es que, durante las últimas horas, Wanda Nara y la China Suárez habían protagonizado un nuevo enfrentamiento público, con fuertes declaraciones y acusaciones que ambas difundieron a través de sus redes sociales.

Mientras la conductora y la actriz intercambiaban mensajes, Benjamín Vicuña eligió compartir una fotografía familiar, sin realizar declaraciones públicas sobre la controversia.

La publicación mostró a Amancio disfrutando de un momento en una cancha de fútbol y se destacó por su estética, con el paisaje del atardecer como fondo. De esta manera, el actor volvió a quedar mencionado indirectamente en medio de una disputa que tuvo nuevos capítulos durante el sábado.