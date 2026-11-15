domingo 15 de noviembre de 2026
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15 de noviembre de 2026
Inesperado.

La bomba de Martín Cirio: ¿será candidato a diputado?

El influencer Martín Cirio sorprendió al anunciar su posible candidatura como diputado, aunque luego dejó dudas sobre sus intenciones.

Martín Cirio anunció que será candidato a diputado.&nbsp;

Martín Cirio anunció que será candidato a diputado. 

El influencer Martín Cirio sorprendió al público durante su espectáculo “La Noche de Martina 2”, donde anunció que tenía intenciones de ingresar a la política y presentarse como candidato a diputado.

Durante su intervención, Martín Cirio explicó que su interés por distintas causas sociales, su participación en marchas y la difusión de información lo llevaron a pensar en dar un paso más.

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“Estoy comprometido con algunas causas sociales, estoy yendo a marchas, estoy informando. Y la verdad que me interesa mucho”, expresó antes de revelar su supuesto proyecto político. “Me voy a meter en política. No voy a arrancar desde arriba, no voy a postularme a presidente. Voy a arrancar desde abajo, en la política. Me voy a postular como diputado”, aseguró ante los espectadores.

Además, afirmó que tenía un equipo y que estaba trabajando en un proyecto, aunque no dio precisiones sobre el partido o el espacio que lo acompañaría.

El influencer también convocó a sus seguidores a generar repercusión en las redes sociales con el hashtag #DiputadoTwitter y cerró su discurso con una frase que alimentó la sorpresa entre los presentes: “¡Viva Argentina! Vamos a cambiar este país, chicos”.

La aclaración de Martín Cirio en Instagram

No obstante, la posibilidad de una candidatura quedó envuelta en dudas después de que Martín Cirio publicara una historia con la frase “era bait”.

Si bien el mensaje da a entender que el anuncio fue una broma, sus declaraciones durante el espectáculo y la falta de mayores precisiones dejan abierta la incógnita sobre si existe algún proyecto político real detrás de sus palabras.

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